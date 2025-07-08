Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı

Adana Demirspor taraftarları, Süper Lig'den 2 puanla küme düşerek 1'inci Lig'de mücadele edecek olan takımları için destek ve dayanışma çağrısında bulundu.'Yaşasın Demirspor' sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında taraftarlar, şehrin önde gelen milletvekilleri, iş insanları ve tüm taraftarlardan destek beklediklerini düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdu.

'GELECEĞİ PLANLAYAN BİR YAKLAŞIMI BENİMSEMELİYİZ'

Toplantıda konuşan Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kandemir, kulübün içinde bulunduğu durumun yalnızca maddi bir kriz olmadığını ifade etti. Kandemir, ' Adana Demirspor'un yeniden ayağa kalkması sadece taraftarla değil; kulüp yönetimi, yerel yönetimler ve tüm şehir dinamiklerinin birlikte hareket etmesiyle mümkün olabilir. Bu yalnızca maddi kaynak bulma meselesi değil; bir anlayış değişikliğidir. Günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir yaklaşımı benimsemeliyiz' dedi.

'ADANA DEMİRSPOR YAŞAMALIDIR'

Yardım çağrısının taraftarlar tarafından başlatıldığını belirten Kandemir, kulübün gerçek sahibinin taraftarlar olduğunu ifade etti. Kandemir, ' Adana Demirspor yine halkına ve taraftarına kalmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi, bu kulüp ancak taraftarının çıkarsız ve samimi sevgisiyle ayağa kalkabilir. Adana Demirspor yaşamalıdır, çünkü bu kulüp koca bir şehrin umudu ve en büyük değeridir. Geçmişte de olduğu gibi, kenetlendiğimizde önümüzde hiçbir güç duramaz. Oynanan oyunları hep birlikte bozduk. Yere düştük ama asla armayı yere düşürmedik. Sabahları gözümüzü açarken, 'Bir sabah güneş doğar, sevgiden tuğlalarla yeniden kurarız bu kenti' dedik. İşte o sabah bugündür. Şimdi mücadele zamanı. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Evet, yine baş başayız. Bu bilinçle, tamamen şeffaf, güvenilir ve denetlenebilir bir kampanya başlatıyoruz. Devletin destek verdiği, Valiliğin izni ve kontrolüyle ilerleyecek bir yardım süreci tasarladık. Diliyoruz ki kısa sürede başta Adana Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyeleriyle aynı masa etrafında buluşur ve el birliğiyle Adana Demirspor'u yeniden ayağa kaldırırız. Yeni oluşacak yönetimlere heyecanla destek vermeye ve süreci birlikte yürütmeye hazırız. Bu kulübün yangınına bir damla su döken herkese minnettar olacağız' diye konuştu.

KAMPANYA VALİLİK DENETİMİNDE YAPILACAK

Adana Demirspor kulübünün toplam borcunun 884 milyon 354 bin lira olduğunu açıklayan Kandemir şöyle konuştu:

'Valilik kontrolünde bir hesap açılmış ve dernek yönetimi bu hesap üzerinde yalnızca Valilik izniyle harcama yapabilecektir. Toplanan tüm gelirler en acil ödemeler için kullanılacaktır. Ayrıca kulüpten hisse devri konusunda sayın başkanla yapılan görüşmelerde, toplanan gelir kadar Adana Demirspor Kulübü Derneği'ne hisse devri yapılacağına dair söz alınmıştır. Bu sözün yasal hale gelmesi için noter sürecinin bir hafta içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Kampanyamız, sadece bir yardım çağrısı değil, aynı zamanda kulübü sahiplenecek yeni bir yönetim anlayışının başlangıcıdır. Bu süreçte Fatih Terim, Turhan Demirdal gibi önemli isimlerden destek aldık. Eski yöneticilerimiz yanımızda olduklarını ifade etti. Görüştüğümüz bazı eski futbolcular da ellerinden geldiğince kampanyaya destek vereceklerini ve alacaklarından feragat edeceklerini söylediler. Dijital mecralarda Adanalı sanatçılarımızın da bu mücadelede yanımızda olacağına gönülden inanıyoruz.'