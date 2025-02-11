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Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahayı Terk Etti

Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahayı Terk Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'u Galatasaray ile oynadığı maçta sahayı terk etmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Diğer takımlara yönelik çeşitli disiplin kararları da açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray maçında sahayı terk eden Adana Demirspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Adana Demirspor, Galatasaray maçında "başlamış müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle;

Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Sivasspor, çirkin ve kötü tezahüratı

Sivasspor ve Alanyaspor, saha olayları

Konyasporlu futbolcu Emmanuel Boateng'in kural dışı hareketi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketleri

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, sportmenliğe aykırı hareketi

Adana Demirspor Kulübü İdarecisi Cihan Eliçiçek, sportmenliğe aykırı hareketi

Konyaspor Kulübü İdarecisi Yusuf Küçükbakırcı, hakareti

Konyaspor Kulübü İdarecisi Hüseyin Bilgin, sportmenliğe aykırı hareketi

Konyaspor Kulübü ve Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle ayrı ayrı PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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