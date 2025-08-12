Adana Demirspor, Esenler Erokspor ile Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı. Teknik Direktör Koray Palaz, kulübün zorlukların üstesinden gelebileceğine inandığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Esenler Erokspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Koray Palaz, kulübün son zamanlarda yaşadığı zorlukların üstesinden gelebileceklerini dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Kulübe gelmemizi ve geçiş sürecimizi kolaylaştıran insanlar oldu. Zor günlerde bu emekler daha kıymetli oluyor. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Bugünleri de aşacak camia gücümüz var. Genç bir oyuncu gurubu ile beraber bu lige renk katmak istedik. Bugün gösterdiğimiz mücadeleyle bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. İlk yarıda net pozisyonlarımız var. Galibiyete yakın tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Esenler'in iyi oyuncuları var. Oyunun belli başlı bölümlerinde topu rakibe bırakarak skora gitmek istedik. Bulmuş olduğumuz iki gol de buna benzer oldu. Burayı güzel bir hikaye haline getirmek istiyoruz. Bu camiayı atakta tutmak hepimizin arzusu" diye konuştu. - İSTANBUL

