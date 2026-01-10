Haberler

Esenler Erokspor: 0-5

Güncelleme:
Adana Demirspor, 1. Lig'de Esenler Erokspor'u konuk ettiği maçta 5-0 mağlup oldu. Esenler Erokspor'un gollerini Kayode, Amilton ve Catakovic kaydetti.

STAD: Yeni ADANA

Hakemler: Berkay Erdemir, Serdar Osman Akarsu, Haydar Avcı

ADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur Eser, Yücel Gürol(Dk.84 Kayra Saygan), Ali Fidan, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Mert Menemencioğlu(Dk.84 Ahmet Bolat), Enes Demirtaş(Dk.83 Halil Eray Aktaş), Barış Timur(Dk.46 Ahmet Yılmaz), Osman Kaynak, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç

ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz(Dk.79 Hayrullah Bilazer), Nzaba, Onur Ulaş(Dk.78 Anıl Yaşar), Enes Alıç, Jack, Ömer Faruk Beyaz, Alper Karaman(Dk.70 Kanga), Mamaodou Faye(Dk.70 Berat Luş), Amilton, Kayode(Dk.72 Catakovic)

GOLLER: Dk.18 Kayode, Dk.27 Amilton, Dk.73 Nzaba, Dk.77, Dk.82 Catakovic ( Esenler Erokspor)

Yusuf YILDIZ/ADANA, – ADANA Demirspor, 1'inci Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup oldu.

15'inci dakikada Amilton'un ceza sahasına doğru attığı pasta topu göğsüyle kontrol eden Mamadou Faye'nin vuruşunda top az farkla auta gitti.

18'inci dakikada sol köşeden korner kullanan Esenler Erokspor'da Alper'in ceza sahası içine açtığı ortada Kayode topa dokundu. Murat'tan dönen topta yeniden kontrol sağlayan Kayode'nin vuruşu ağları havalandırdı: 0-1.

27'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta Amilton'un ceza sahası yayının üzerinde bulunan Ömer Faruk Beyaz'a verdiği topu, Ömer Faruk Beyaz Kayode'ye bıraktı. Mamadou Faye'nin beklemeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

52'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Amilton'un sağa çekerek ceza sahası içine yaptığı ortaya hareketlenen Faye'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

73'üncü dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda, Ömer Faruk'un arka direğe yaptığı ortada Catakovic topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde bulunan Nzaba, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.

77'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta, savunma arkasına atılan topa hareketlenen Catakovic, ceza sahası içerisinde topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımın 4'üncü golünü buldu: 0-4.

82'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta, Amilton'un ceza sahasına girerek çıkardığı pasta Catakovic, tek vuruşla topu ağlara yolladı: 0-5.

Maç, Esenler Erokspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

