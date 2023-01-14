Adana Demirspor-Ankaragücü maçında kıyamet koptu! Jet hızında paylaşım yaptılar

Adana Demirspor maçında Ankaragücü'nün iptal edilen golü çok konuşuldu. Başkent ekibinde Ali Sow, Stambouli'ye yaptığı pres ile topu kazanıp ceza sahası içine çıkardı ve Emre Kılınç fileleri havalandırdı. VAR, hakem Burak Şeker'i pozisyonu incelemesi için uyardı. İncelemenin ardından Ankaragücü'nün golü iptal edilirken sarı-lacivertliler sosyal medyadan olay paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibinin iptal edilen golü ise maça damga vurdu.

İNCELEME SONRASI İPTAL EDİLDİ

Ankaragücü'nde Ali Sow, Stambouli'ye yaptığı baskı ile topu kazanıp ceza sahasına çevirdi. Burada topla buluşan Emre Kılınç golü attı. VAR, hakem Burak Şeker'i pozisyonu incelemesi için çağırırken, pozisyonu izleyen Şeker golü iptal etti.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports

"BİZ DE Mİ BEYAZ MENDİL SALLAYALIM?"

Yaşananlar sonrası Ankaragücü sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Karşılaşma öncesi hakem kararlarına tepki gösteren Adana Demirspor taraftarlarının beyaz mendil sallamasına atıfta bulunan Ankaragücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletli yönetmeniz için biz de mi beyaz mendil sallayalım?" ifadelerini kullandı.