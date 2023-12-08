Adana Demirspor: 3-1

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen, Erdem Bayık, Mustafa Savranlar

GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira (Dk. 79 Oliveira), Kerem Demirbay (Dk. 65 Kaan Ayhan), Tete (Dk. 83 Halil Dervişoğlu), Mertens (Dk. 65 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Bakambu), Icardi

ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev - Svensson (Dk. 88 Dorukhan Toköz), Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, N'Diaye, Emre Akbaba (Dk. 65 Stambouli), Yusuf Sarı, Belhanda (Dk. 74 Michut), Nani (Dk. 46 Akintola), Niang (Dk. 74 Yusuf Barası)

GOLLER: Dk. 22 Boey, Dk. 29 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+5 Icardi (P) (Galatasaray) - Dk. 45+4 Niang (P) ( Adana Demirspor )

SARI KARTLAR: Tete, Muslera (Galatasaray)

Süper Lig'in 15'inci haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Sacha Boey, 29'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 90+5'inci dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Adana Demirspor'un tek golü ise 45+4'üncü dakikada penaltıdan M'Baye Niang attı. Bu sonucun ardından Galatasaray, ligdeki 13'üncü galibiyetini alarak 40 puanla averajla liderlik koltuğuna oturdu. Adana Demirspor ise 4'üncü mağlubiyetini elde etti ve 23 puanla 5'nci sırada kaldı.

6'ncı dakikada Galatasaray etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Tete, topla birlikte ceza sahası sağ çaprazına doğru hareketlendi. Tete'nin içeri çevirdiği topa Icardi, ceza alanı ön çizgisinden bekletmeden vurdu fakat top kaleci Magomedaliev'de kaldı.

22'nci dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Tete, ceza sahası yayındaki Kerem Aktürkoğlu'nu gördü. Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol ettikten hemen sonra ceza sahası içerisindeki Boey'e pasını aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonraki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

25'inci dakikada Adana Demirspor'da Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Nani'nin kafa vuruşunda topu direk dibinden Muslera kurtardı.

29'uncu dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Mertens, ceza sahası dışındaki Icardi'yi gördü. Icardi'nin tek dokunuşuyla ceza sahası yayında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topla hareketlenerek ceza sahası içerisine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu'nun aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

32'nci dakikada Galatasaray Mertens ile etkili geldi. Orta alanda topla buluşan Torreira, orta sahanın ilerisindeki Mertens'i gördü. Bu oyuncunun topla hareketlendikten sonraki sert vuruşunda kaleci Magomedaliev, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45'inci dakikada sol kanattan topla hareketlenen Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topa Nelsson, yerde müdahale etmek isterken meşin yuvarlak eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, oyunu durdurdu ve bir süre VAR ile konuştu. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye giden Abdülkadir Bitigen, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

45+4'üncü dakikada Adana Demirspor penaltıdan farkı 1'e indirdi. Topun başına geçen Niang, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile bitti.

49'uncu dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Tete'yi gördü. Tete'nin içeri çevirdiği topa Adana Demirspor savunmasında Cisse ters dokundu ve top üst direkten oyun alanına geri döndü.

51'inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Tete'ye pasını aktardı. Adana Demirspor kalecisi Magomedaliev, Tete'ye gelen topa eliyle dokundu. Dönen topu önünde bulan Torreira, ceza sahası içinin sağından çizgiye inerek topu arka direğe gönderdi. Gelen topa Icardi bekletmeden vurdu fakat kale önünde Svensson müdahale etti.

68'inci dakikada orta alanda Torreira, tek pasla Kaan Ayhan'ı gördü. Kaan Ayhan bekletmeden sağ kanatta boşta olan Tete'ye aktardı. Bu oyuncunun topla hareketlenerek uzaktan sert vuruşunda kaleci Magomedaliev, topu sağ direk dibinden kornere çeldi.

69'uncu dakikada Galatasaray etkili geldi. Adana Demirspor'da Magomedaliev'in uzaklaştırdığı top kısa kaldı ve Torreira'nın önüne düştü. Torreira, ceza yayında müsait olan Icardi'yi gördü. Icardi, bekletmeden topu tek dokunuşla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Tete'ye aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

85'inci dakikada sağ kanatta Boey ile paslaşan Halil Dervişoğlu, çizgiye indikten sonra açtığı ortaya arka direkte topa iyi yükselen Oliveira kafayla vurdu fakat top direkten oyun alanına geri döndü.

90+3'üncü dakikada orta alanda Barış Alper Yılmaz, topla kat ederek ceza sahası içi sağ çaprazındaki Bakambu'ya pasını aktardı. Kaleci Magomedaliev'i geçmek isteyen Bakambu, kalecinin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, pozisyonda penaltı kararı verdi.

90+5'inci dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

MUSLERA SİVAS MAÇINDA CEZALI

Galatasaray'da Muslera, Adana Demirspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 45'inci dakikasında Adana Demirspor'un kazandığı penaltıda maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e itiraz eden Muslera, sarı kart gördü. Karşılaşma öncesinde kart sınırında olan 37 yaşındaki tecrübeli file bekçi, gördüğü bu kartla birlikte Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda oynanacak Sivasspor karlılaşmasında görev yapamayacak. Cezalı duruma düşen Muslera'nın yerine Sivasspor maçında Günay Güvenç kaleyi koruyacak.

BOEY BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-kırmızılı ekipte Sacha Boey, Adana Demirspor karşılaşmasının 22'nci dakikasında attığı gol ile bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. 23 yaşındaki sağ bek, daha önce Sarı-kırmızı formayla geçen sezon Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan 3-3'lük beraberlik ile sonuçlanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında takımının 3'üncü golünü kaydetmişti.