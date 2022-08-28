Adana'da maç sonu saha karıştı! Montella az kalsın ünlü futbolcu Balotelli'yi dövecekti

Süper Lig'de Adana Demirspor'un Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından mavi siyahlı ekibin teknik direktörü Montella ile yıldız oyuncu Boletelli arasında gerginlik çıktı. Montella, çok sinirlendiği Balotelli'nin üzerine yürürken, araya giren diğer oyuncular durumu yatıştırdı. Başarılı teknik adamın, Balotelli'nin yaptığı gereksiz top kaybından dolayı çileden çıktığı öğrenildi.

Süper Lig'in açılış mücadelelerinden birinde Adana Demirspor, kendi evinde ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u ağırladı. Mavi siyahlılar mücadeleyi Kevin Rodrigues'in 6'ncı dakikada attığı şık golle 1-0 önde tamamladı. Ancak maça, bitiş düdüğünün ardından yaşananlar damga vurdu.

Görüntü: beIN Sports

MONTELLA ÇILGINA DÖNDÜ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, maçın bitmesinin ardından sahaya gelerek futbolcularını tebrik etti fakat Bolatelli'ye aynı şekilde yaklaşmadı ve bir anda üzerine doğru yürümeye başladı. Balotelli'nin karşılık vermesiyle birlikte daha da sinirlenen Montella, araya giren diğer oyuncular tarafından sakinleştirildi.

Görüntü: beIN Sports

GEREKSİZ TOP KAYBINA SİNİRLENDİ

İddiaya göre Montella'nın son dakikalarda Balotelli'nin topu takım arkadaşlarına vermek yerine, rakibinin üzerinden aşırarak çalım atmaya çalışmasına çok sinirlendiği, bu nedenle de yıldız futbolcuya sert çıktığı öğrenildi.

Görüntü: beIN Sports

"BEKLENTİMİN ALTINDA KALDI"

Montella, maç sonunda ise Balotelli hakkında şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Çok değerli bir 3 puan aldık. Maça hızlı başladık ve golü bulduk. Rakibimiz zor bir takımdı. Son 3 maçtır 1-0 kaybeden bir takım. Savunmaları ve hücumları da iyiydi. Maçı kendi lehimize çevirdiğimiz için mutluyum. Balotelli konusunda bir şey söylememe gerek yok. O benim beklentilerimin altında kaldı, maçın sonunda böyle gerginlikler olabilir. Başka bir şey eklemeyeceğim."

Görüntü: beIN Sports