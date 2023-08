Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Meşaleli Yürüyüş Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle akşam meşaleli yürüyüş düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesi'nce düzenlenen kutlama programına katılım yoğun oldu. Turgut Özal Bulvarı üzerinde Polis Evi Kavşağı'nda toplanan Adanalılar; meşaleler ve Türk bayrakları ile sloganlar atarak yürüdü.

Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüyen kortejde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, milletvekilleri, siyasiler, sporcular ile her yaştan Adanalılar yer aldı. Korteje Adana Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşlik etti.

Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen KÖFN konseri öncesinde konuşan Karalar, Ağustos ayının Türk milleti için çok önemli ve özel olduğunu söyleyerek, "Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Mohaç, Kıbrıs ve 30 Ağustos Meydan Muharebesi gibi önemli zaferler hep ağustos ayında yaşandı. Malazgirt, ülkemizi yurt edinmemizde başlangıçtır. Ulusal Kurtuluş Savaşı, ülkemizi bizden almak isteyenlere, Anadolu'yu Türk milletine yurt olmaktan çıkarmak isteyenlere karşı verilmiş bir bağımsızlık mücadelesidir. Kurtuluş Savaşı Zaferi; savaşlardan tükenmiş bir ulusun başarısıdır. İnanılmazı başaran Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisidir. Bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu her zaman, her yerde yüksek sesle söylemeliyiz. Bu ülkede birinin askeri olunacaksa, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türk Milleti, Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda kararlılıkla yürümeye devam etmelidir. Bu yolda yorgunluk, ümitsizlik, moralsizlik bize yakışmaz. Mücadelemize her şartta devam edeceğiz" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da 30 Ağustos Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Daha sonra 10. Yıl Marşı hep bir ağızdan söylendi.

Konuşmaların ardından Adanalılar KÖFN konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. - ADANA