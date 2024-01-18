Adana Büyükşehir Belediyesi, 800 okul ve amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımında bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda düzenlenen programda, 800 okul ve amatör spor kulüplerine 3 bin 200'er adet futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, atlama ipi, bin 600'er badminton seti, satranç takımı ve 8 bin antrenman yeleği yardımı yapıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana bir spor şehri. Tüm okullara dağıtıyoruz. Okulun ihtiyacı var, sporcuların ihtiyacı var, feda olsun hepsine" dedi.

Dağıtım içeriğinden bahseden Karalar, "15 ilçedeki 800 okula okul başına 4 futbol topu, 4 basketbol topu, 4 voleybol topu, 4 atlama ipi, 2 badminton seti, 2 satranç takımı ve 10 antrenman yeleğini set olarak dağıtıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Karalar, bu yıl spor kulüplerinin tamamına maddi yardım yapma hazırlığında olduklarını bu rakamında 3 milyon ya da 5 milyon olabileceğini söyledi.

Konuşmanın ardından Karalar, öğrencilere spor malzemelerini dağıttı. - ADANA