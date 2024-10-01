Üye Girişi
Haberler

Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında Galatasaray'ın eski idarecisi Erden Timur ve Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'yı eleştirdi. Ilıcalı, Torreira'nın geçen sezonki derbide kırmızı kart sonrası tribünlere yumruk kaldırmasını hedef aldı ve 'O yumruklar Türk futboluna ve fair-play'e kalktı' dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında Galatasarya'ın eski idarecisi Erden Timur ve Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'yı hedef aldı.

Erden Timur'u hedef alan Ilıcalı, "İki sene önce Fenerbahçe maçından sonra Galatasaraylı yönetici, 'Ligi bitirtmeyiz' dedi. Somut mu? Somut! Sonra özür diledi. Bu tehdit üzerine gelişmeler oldu ve Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Bir maçta 3 penaltı verilmedi! Jorge Jesus cinnet geçirdi ve kırmızı kart gördü. Sonra Galatasaray 'Futbolu niye geriyorsunuz, biz kardeşiz' dedi ve sezon bitti" dedi.

"O YUMRUKLAR TÜRK FUTBOLUNA KALKTI"

Konuşmasına devam eden Ilıcalı, "Geçen sene Trabzonspor maçından sonra Dursun Özbek açıklama yaptı. En kötü hakem olduğunu söylediler, bütün yorumcular tam tersi konuştu. Bizim maçımızla ilgili 'Sizin kirli elleniriz var' deniyor. TFF'ye en ağır açıklamalar. Geçen sene sarı kart operasyonu var. 3 sarı karta, 15 sarı kartlık orantısızlık.. Sonra 'Yerli hakem istiyoruz, hepimiz kardeşiz, futbolu germeyelim' deniyor. Geçen sene son derbide aldatma yapan oyuncu, kırmızı kart sonrası tribünlere yumruk kaldırıyor! Geçen sene derbide kırmızı karttan sonra kalkan Lucas Torreira'nın o sevinç yumrukları, Türk futboluna ve fair-play'e kalkan yumruklardır" ifadelerini kullandı.

Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Trendyol Süper Lig Lucas Torreira Acun Ilıcalı Dursun Özbek Erden Timur Galatasaray Okan Buruk Fenerbahçe Futbol Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"

 CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

CHP'li vekiller Erdoğan salona girince 5 yıl sonra bir ilke imza attı

 Yeni yasama dönemi başladı! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama dönemi başladı! Meclis bahçesinden canlı yayındayız
Yapıcıoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: CHP'nin 6 okuna kaçakçılık da eklenir mi?

Yapıcıoğlu'ndan Özel'i küplere bindirecek sözler: CHP'nin 6 okuna bu da eklenir mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı TRT 1'de değil mi, Fener UEFA maçı nerede? Gamze Türkmen VİDEOSU nerede yayınlandı? Kadir Ezildi Nişanlısı Gamze Türkmen videosu izleyenlerin (Söylemezsem Olmaz) yorumları ne? Vadedilmiş Topraklar ne demek? İsrail'in Vadedilmiş Topraklar haritası! Uçak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uçak filmi ne zaman, nerede çekildi? 2 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Kova, Balık burcu yorumu! 2 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Batman'da hapşırma nöbeti yaşayan kadın ne oldu, iyileşti mi? Meclis Tv canlı izle! 1 Ekim Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama yılı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında ne dedi? Eylül ayı enflasyonu kaç oldu? Eylül ayı enflasyonu açıklandı mı? ALES 3 BAŞVURUSU ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuru ekranı! TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });