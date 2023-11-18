Acun Ilıcalı: Yıldız futbolculardan iyi hocalar pek çıkmaz

İş insanı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Asist Analiz ekranlarında birbirinden önemli açıklamalarda bulunurken, yeni bir kulüp daha satın almak için araştırma yaptıklarını söyledi. Hull City operasyonlarını destekleyecek bir kulüp daha almak istediklerini ifade eden Acun Ilıcalı, "İrlanda güzel bir tecrübeydi. Hull City operasyonumuzu destekleyecek kulüp alma çalışmalarımız devam ediyor. İrlanda'nın buna uygun olmadığına karar verdik. İngiltere ve İrlanda futbolu arasındaki makasın büyüklüğü oraya oyuncu taşımamızı engelliyor. Daha ara bir ligden takım alacağız. 2-2 ülke alternatifimiz var. Birinci sırada Yunanistan var diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ALLAH'IN BİR LÜTFU OZAN"

Ozan Tufan'ı Türkiye'de zor günler geçirirken transfer ettiklerini ve Ozan Tufan'a hayran olduğunu dile getiren Ilıcalı, "Ozan'ın hayranıyım. Türkiye'de zor günler geçiriyordu. 20, 30 milyon olabilecek futbolcuyu doğru yerde yakalamak çok önemli. Doğru zamanda doğru insanlar buluşmanız çok önemli. Ozan operasyonu bizim için öyle oldu. Fenerbahçe'de kadro dışı kalınca değeri düştü ama çocuk aynı çocuk. Başka kulüplere de satılabilecekken bizi tercih etti, sağ olsun başkanımız da öyle gördü. Bizim için Allah'ın bir lütfu Ozan" şeklinde konuştu.

"BELİRLİ BİR LİGE ODAKLANMA DURUMUMUZ YOK"

Süper Lig'den başka transfer yapıp yapmayacakları sorulan Ilıcalı, "Türkiye'de oynayıp bizde olan çok oyuncumuz var ama illa Türkiye Ligi diye bir iddiamız yok. Buradaki avantaj oyuncuları biliyoruz, izliyoruz. Ama belirli bir lige odaklanma durumumuz yok" diye konuştu.

"RIZA HOCA, BEŞİKTAŞ İÇİN BİR ŞANS"

Beşiktaş'ta göreve başlayan Rıza Çalımbay'ın siyah-beyazlı ekip için bir şans olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Rıza hoca çok değerli bir insan. Kariyerinde Türkiye'yi rahatsız etmiş hiçbir hareketi yoktur. Beşiktaş için bir şans. Doğru zamanda gitti diye düşünüyorum. Takıma bir ağabeylik katkısı gerekiyordu."

"YILDIZ FUTBOLCULARDAN İYİ HOCALAR PEK ÇIKMAZ"

Sezon başında teknik direktörlük kariyerine başlayan Burak Yılmaz ile çalışıp, çalışmayacaklarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Acun Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Şu an bizim hocamız var zaten. Çevremdeki herkes teknik direktör oldu. Burak Yılmaz daha çok başında. Biraz toz toprak yemekte fayda var. Şöyle bir görüşüm var; iyi futbolculardan iyi hoca zor olur. Yıldız futbolculardan iyi hocalar pek çıkmaz. 9 numaradan, 10 numaradan, yıldız oyuncudan çok zor hoca olur. Topu zekasıyla kaleye sokan oyuncular, bu tarafa geçince biraz daha farklı zorluklarla karşılaşabiliyor. Defansif hocalar, futbolu daha iyi gözlemlediği için daha avantajlı olabiliyor. Hocalıkta çok farklı özellikler gerekli; yönetim gerekiyor, terapistlik gerekiyor, halkla ilişkiler gerekiyor, ruh halinden anlayan doktorluk lazım, zeka lazım, proje lazım."

"BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE DE DİBE VURDU, SONRA ÇIKTI"

Beşiktaş'ın kötü bir sezon geçirdiğini söyleyen Ilıcalı, "Beşiktaş daha önce de dibe vurdu, sonra çıktı. Şu an dibe vurmadı, biraz kötü bir sezon geçiriyor" dedi.

"FENERBAHÇE KADROSUNUN YETERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe'nin kadrosunu şampiyonluk için yeterli bulduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonluğu ön görmek zor. Fenerbahçe kadrosunun yeterli olduğunu düşünüyorum. Sakatlığınsa ne derece önemli olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'de oyunu değiştirebilecek 3 oyuncu birden sakatlandı. Onlar dönecek, diğer takımlarda eksiklikler olacak. Fenerbahçe'nin kadrosunu yerli buluyorum. İsmail hocanın ilk senesini çok beğenmemiştim ama ikinci gelişinde çok beğendim. Hocamızın ikinci gelişindeki performansını hayranlıkla seyretmiştim. Şans verilmesi çok güzel ve doğal ama zor bir sürecin içerisinde. Kadro çok zengin, o kadroyu sıcak tutup kimseyi küstürmemesi lazım. Zor işler."

"TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ HİÇBİR ZAMAN DÜŞÜNMEDİM"

Hiçbir zaman teknik direktörlük yapmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Hiç düşünmedim. Berbat bir şey benim açımdan. Futbolcular zor insanlar, hepsinin egosu var. Ben ağabey - kardeş gibi çalışmaya alışkınım. Hocalıkta bu zor. Ben kendimi o takımı yaratıp tribünden keyfi yaşayan olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'İN DEĞERİ DAHA AZ DEĞİL AMA OYUN FARKLI"

İngiltere ve Türkiye arasında futbol anlamında büyük farklar olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Sanki başka spor gibi. Premier Lig'i saymıyorum bile. Championship'ten bahsediyorum; ayrı bir spor gibi. Süper Lig'in değeri daha az değil ama oyun farklı. Oyun durmuyor mesela, kendini yere atmıyor oyuncular. Kimse hakemi aldatmıyor. Sürekli tempo var. Türkiye'den 5 futbolcunun o tempoda nefesi biter" dedi.

"TEKNİK ARIZALAR BİZİM ELİMİZDE OLMUYOR"

Exxen'de yaşanan teknik arızaların kendilerinden kaynaklı olmadığını belirten Ilıcalı, "Teknik arızalar bizim elimizde olmuyor, üzgünüm. TV8.5 kanalımız sayesinde ise aksaklık olduğunda izleyicilerimizi orada karşılayabiliyoruz. Herkesten özür diliyorum. Bu konuda da hataların tekrar yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Exxen'i elimizden geldiğince zenginleştirmeye çalışıyoruz fakat şu an maç yayınlarımız da yeterli" diye konuştu.

"BELKİ BİR GÜN OLUR"

İlerleyen zamanlarda belgesinin çekilebileceğini ancak şu an çok yoğun olduğunu ifade eden Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Herhalde olursa bir 12 bölüm olur. Çok dobra olursam 15'e kadar yolu var. Belki bir gün olur ama şu anki yoğunlukta fantezi gibi olur. Birkaç film gibi olur."

"TEK HAYALİM BAŞKANIMIZIN ŞAMPİYONLUĞUNU GÖRMEK"

Fenerbahçe başkanlığını düşünmediğini ancak ileride neler olacağını bilmediğini söyleyen Ilıcalı, "Şu an başkanımız var. Ona inanıyoruz ve güveniyoruz. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama şu an tek hayalim başkanımızın şampiyonluğunu görmek" şeklinde konuştu.

"EMRE BELÖZOĞLU İLE ARDA TURAN'I AL, SONRA TELEVİZYONUN KARŞISINA GEÇ İZLE"

Süper Lig'de görev almış hangi futbolcuları Survivor programına götürmek isteyeceği sorulan Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı al, sonra televizyonun karşısına geç izle. Sunmama bile gerek yok ondan sonra."