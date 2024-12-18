Üye Girişi
Haberler
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
Esad, kaçmadan önce askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı

Acun Ilıcalı, dev transferi bitirmeye gidiyor

Acun Ilıcalı, dev transferi bitirmeye gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca'nin transferini bitirmek için Suudi Arabistan'a gidecek ve Brezilyalı yıldızla final görüşmesi yapacak.

Kış transfer döneminde ses getirecek bir yıldız transferi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaşmak için vites attırdı. Devreye sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı girdi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Suudi Arabistan'a giderek Anderson Talisca transferini bitirmeye çalışacak. 13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin resmen başlamasını bekleyen sarı-lacivertli yönetim, pazartesi gününe kadar Brezilyalı on numara ile final görüşmesini sonlandırmayı hedefliyor.

BONSERVİSİ VE YARIM SEZONLUK MALİYETİ

Öte yandan sarı-lacivertliler, Talisca transferi için Al-Nassr'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yıllık 12 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuya da yarım sezon için 6 milyon euro verilecek. Oyuncunun Fenerbahçe'ye toplam maliyeti yarım sezon için 11 milyon euroyu bulacak.

Acun Ilıcalı, dev transferi bitirmeye gidiyor

GELECEK SEZON İÇİN PAZARLIK

Kısa süre içinde Arabistan'a gidecek Acun Ilıcalı, önümüzdeki sene ve sonraki seneler için yapılacak final görüşmesinde 30 yaşındaki oyuncunun gelecek yılki yeni maaşı netleştirmeye çalışacak. Fenerbahçe, futbolcuyu senelik 7 milyon euroya ikna etmeye çalışıyor.

TALISCA'NIN SEZON PERFORMANSI

Anderson Talisca, Al Nassr formasıyla bu sezon 18 maça çıktı ve 1393 dakika sahada kaldı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol attı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Türk ordusunun gücüne güç katacak
img

Sahnede öpüşen fenomen kardeşlere hapis şoku
img

Futboldan men edildiler!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı

Son Dakika Haberleri

00.00 saat anlamı nedir? 00 00 saat aşk anlamı 2024! Colani kimdir? Colani terörist mi? Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Faiz düşerse altın yükselir mi? Espanyol Valencia CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Valencia maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Southampton Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Southampton Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? FED faiz kararı açıklandı mı Aralık 2024? Doping kullanan futbolcular kim? Emirhan Delibaş, Berkay Vardar neden futboldan men edildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.