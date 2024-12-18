Acun Ilıcalı, dev transferi bitirmeye gidiyor

Kış transfer döneminde ses getirecek bir yıldız transferi yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaşmak için vites attırdı. Devreye sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilıcalı girdi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Suudi Arabistan'a giderek Anderson Talisca transferini bitirmeye çalışacak. 13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin resmen başlamasını bekleyen sarı-lacivertli yönetim, pazartesi gününe kadar Brezilyalı on numara ile final görüşmesini sonlandırmayı hedefliyor.

BONSERVİSİ VE YARIM SEZONLUK MALİYETİ

Öte yandan sarı-lacivertliler, Talisca transferi için Al-Nassr'a 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Yıllık 12 milyon euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuya da yarım sezon için 6 milyon euro verilecek. Oyuncunun Fenerbahçe'ye toplam maliyeti yarım sezon için 11 milyon euroyu bulacak.

GELECEK SEZON İÇİN PAZARLIK

Kısa süre içinde Arabistan'a gidecek Acun Ilıcalı, önümüzdeki sene ve sonraki seneler için yapılacak final görüşmesinde 30 yaşındaki oyuncunun gelecek yılki yeni maaşı netleştirmeye çalışacak. Fenerbahçe, futbolcuyu senelik 7 milyon euroya ikna etmeye çalışıyor.

TALISCA'NIN SEZON PERFORMANSI

Anderson Talisca, Al Nassr formasıyla bu sezon 18 maça çıktı ve 1393 dakika sahada kaldı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol attı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.