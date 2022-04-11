Acun Ilıcalı'dan transfer itirafı! Mesut Özil ve Babel'in geleceği netleşti

İngiliz basını Hull City'nin Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu kadrosuna katmak için girişimlere başladığını iddia etmişti. Acun Ilıcalı bu iddialara en sonunda cevap verdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın Hull Live'a verdiği röportajdan önemli açıklamaları şu şekilde:

"MESUT TÜRKİYE'DE MUTLU"

"Mesut, Hull'a gelmeyecek. Türkiye'de çok mutlu. Çok yakın arkadaşımdır. Türkiye'de çok mutlu olduğu için ona 'İngiltere'ye yeniden gelir misin?' diye soramam.

"PROBLEMİNİ ÇÖZER"

Mesut Özil, daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye geçti ve Türkiye'de ailesiyle birlikte güzel bir hayat kurdu. Fenerbahçe ile olan problemlerini de kısa süre içerisinde çözeceğine inanıyorum.

"BABEL'İ GETİRME ŞANSIMIZ VARDI"

Ryan Babel ile kış transfer döneminde görüştük. Onu Hull'a getirme şansımız vardı. Galatasaray'da teknik direktör değişti ve yeni hoca Babel'in kalmasını istedi. Bu nedenle Galatasaray'da kaldı.

"İZİN İSTEMİŞTİM"

Fatih Terim'den Babel'in transferi için izin istemiştim. Fatih Terim benim yakın dostumdur. Yeni hoca kalmasını istediği için kaldı ve biz de bu kararına saygı duyduk.

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