Acun Ilıcalı'dan transfer itirafı! Mesut Özil ve Babel'in geleceği netleşti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acun Ilıcalı'dan transfer itirafı! Mesut Özil ve Babel'in geleceği netleşti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Ryan Babel transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Mesut, Türkiye'de kalacak. Babel için Fatih Terim'den izin almıştım. Yeni hocaya takıldık" dedi.

İngiliz basını Hull City'nin Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu kadrosuna katmak için girişimlere başladığını iddia etmişti. Acun Ilıcalı bu iddialara en sonunda cevap verdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın Hull Live'a verdiği röportajdan önemli açıklamaları şu şekilde:

"Mesut, Hull'a gelmeyecek. Türkiye'de çok mutlu. Çok yakın arkadaşımdır. Türkiye'de çok mutlu olduğu için ona 'İngiltere'ye yeniden gelir misin?' diye soramam.

Acun Ilıcalı'dan transfer itirafı! Mesut Özil ve Babel'in geleceği netleşti

Mesut Özil, daha yeni İngiltere'den Türkiye'ye geçti ve Türkiye'de ailesiyle birlikte güzel bir hayat kurdu. Fenerbahçe ile olan problemlerini de kısa süre içerisinde çözeceğine inanıyorum.

Ryan Babel ile kış transfer döneminde görüştük. Onu Hull'a getirme şansımız vardı. Galatasaray'da teknik direktör değişti ve yeni hoca Babel'in kalmasını istedi. Bu nedenle Galatasaray'da kaldı.

Acun Ilıcalı'dan transfer itirafı! Mesut Özil ve Babel'in geleceği netleşti

Fatih Terim'den Babel'in transferi için izin istemiştim. Fatih Terim benim yakın dostumdur. Yeni hoca kalmasını istediği için kaldı ve biz de bu kararına saygı duyduk.

Haberler.com - Spor

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fatih Terim, Ryan Babel, Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title