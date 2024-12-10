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Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, spor medya zirvesinde Galatasaray yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Ilıcalı, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yönelik suçlamalarını eleştirerek, "Şike imasında bulunan şerefsizdir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, spor medya zirvesinde yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları;

Derbinin hakemini dört gün sonra konuşmanın anlamı var mı? Barış Alper için geçmiş olsun diyorum. Bizim için futbolcularımızın sağlığı çok önemli. Ama bizim oyuncularımız hayati tehlike yaşarken, karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Hakem hatası olduğunda söylüyoruz. Bu duruşumuz devam edecek. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüzü suçlaması, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması, bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etti. Yeni projeye göre, o oyuncu, bu sene kasten Fenerbahçe maçında oynamamış sonra da kalkmış özellikle, kasten bizim talimatımızla sakatlamış! Bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Klasik tabii! Konuşmaya gel desen ortada kimse yok! At kaç!

Vahim duyumlar var! Ne? Söyleyen yok! 'Yalıda buluştunuz' olmadı, 'Bana öyle duyum' geldi. Futbolcu sakatlandı, Özellikle mi yolladılar?' diyor anlamadım. Galatasaray'a sesleniyorum; yöneticilerinizin konuşması sizi temsil ediyor. Yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu. Bizimle ilgili Manaj konusunda bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç, adi bir suçlama gördünüz mü? Böyle soytarılar açıklama yaptıkça Türk futbolu kaosa sürüklenir!

Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz 'Şike yaptınız' diyorsunuz. 'Adalet istiyoruz' diyoruz. Bize 'Yalıda buluştunuz' diyorsunuz. Tiyatro değil artık güzel bir Hollywood filmine geçti! Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, yazıklar olsun diyoruz. Bizim için futbolcuların hayatı çok önemli. Onlar için Fenerbahçeli futbolcuların hayatı önemli olmayabilir. Oyuncumuz sakatlandığında güzel güzel paylaşım yaptılar. Bu, kendi duruşumuzdan vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. Bütün futbolcular bizim için değerlidir. Bizim tepkimiz, Galatasaraylı futbolculara bireysel değildir. Tabii ki onlar arasında da hadsizlik yapanlar var. Mauro Icardi'ye de geçmiş olsun. O da Ali Koç'un formasını giyip pozlar veriyordu. Türk futboluna bir şekilde çirkinlik bulaştırmak çaba içindesiniz. Biz adalet istiyoruz. Adil bir sezon olmasını diliyorum. Adil bir sezonda neler olduğunu görürüz.

"ŞİKE İMASI YAPAN ŞEREFSİZDİR"

"Metin Öztürk'ün suçlamaları için bir şey yapacak mısınız?"

Acun Ilıcalı: "Ben de kendisine ağır bir şekilde suçlama yapacağım. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir diyorum. Açık açık söylüyorum. İnsanlar, birinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler! İnşallah bu çirkinlikler biter."

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sivasspor - Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper arasında yaşanan pozisyon sonrası, "Üç hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçında oynamayan bir oyuncu, kasıtlı olarak Barış Alper'i katletti." demişti.

"GALATASARAY'A SESLENİYORUM"

"Sen kimsin bizi futbolcu ayarttık diye suçluyorsun! İnşallah bu çirkinlikle biter. Bizim rakiple ilgili eleştirilerimize bakın, rakibin bize suçlamalarına bakın. Kalite farkını göreceksiniz. Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum, kendi aranızda bir toplantı yapın. Böyle abuk subuk konuşan yöneticileri biraz daha geri planda tutun. Türk futbolunu kirletmeyin!"

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıA. Erol:

adamın kendi takımı ingilterede sonuncu sırada. buradan durumu anlayın. orada şike işleri zor tabi.

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Haber YorumlarıA. Erol:

fener her maçı penaltı ile kazanıyor. buna apaçık şike derler... maçın başında penaltıyla öne geçiyor sonra açılıp 5 tane atıyor... oh ne güzel memleket!

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıAhmet null:

Kudurdu ağzından Galatasaraydan başka söz çıkmıyor hull cty battı feneri nefret edilen kulüp yaptı yetmedi durmadı durmaz şirazesi kaydı

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Haber YorumlarıMehmet Sinan Bayram:

kim adnanin muridiyse kim fetonun sponsoruysa en buyuk O.e dıdır

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Haber YorumlarıMiz:

Sen İngiltere git takımın küme düşecek:)

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Haber YorumlarıÜnlü Yorumcu:

Nasıl şampiyon olacazki olamayız Acun bu gücün karşısında. Lobiyle mücadele etmeliyiz oda bir senede olmuyor. Aga bir pozisyon oldu Manajı sınırdışı etmedikleri kaldı böyle pozisyon çok oldu geçmişte ama gs gibi kimse karıştırmadı ortalığı. Acayip bir LOBİ abi acayip kimse baş edemez. Hacıosmanoğlunu bitirdiler her anlamda halbuki geçen sene Ekşioğlu bunun bin katı kötüydü ama bişey olmadı gs orda olmasını istediği için..Fb de bu güç yok ne yazıkki adamlar tek olumsuzlukta herşeyi yaptırıyor.

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Haber YorumlarıMurat Ç:

acun işin gücün algı geçen sene manaya aynı anda 2 penaltı vardı yalancı sen hariç herkes penaltı kırmızı kart dedi ??????

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