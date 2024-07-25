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Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'nin imza töreninde Avrupa'daki birçok dev kulübün peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli birçok futbolcuya ilgi olduğunu belirten Ilcalı, "Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Futboldan Sorumlu Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'nin imza töreninde transfer süreci ve adı birçok dev kulüple anılan sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili açıklama yaptı. Ferdi'ye gelen teklifleri açıklayan Ilıcalı, bu tekliflerin kendilerini heyecanlandırmadığını söyledi.

"FENERBAHÇE İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Transfer dönemi değerlendiren Ilıcalı, "Bizim açımızdan muhteşem geçti. Jose Mourinho istediği parçaları aldık. Yıldız dediğimiz zaman Alex, Van Hooijdonk'u Ferdi'ye kastediyorduk ama Oğuz Aydın'da Ferdi'nin gençliğini göreceksiniz. Alex ve Van Hooijdonk'ları da getirmek istiyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz. Fenerbahçe tarihinde aynı anda bu kadar iyi üç tane 9 numara olduğunu ben hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa söylesin. Oyuncu satarsak eğer, yerine de daha iyisini alırız" dedi.

"BAŞKANIMIZ ÇOK SERT VE NET DURUYOR"

"Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 Milyon Euro oldu, bunun için mutluyuz. İnşallah özlenen şampiyonluk bu sene gelecek" sözlerini sarf eden Fenerbahçe Asbaşkanı, "Taksitli transferlerimize ben de şaşırıyorum. Başkanımız çok sert ve net duruyor. Karşı tarafı ikna etmek bana ve Mario'ya düşüyor. Ancak başkanımız 'Bu şekilde olacak' dedikten sonra o şekilde görüşüyoruz. Ben de seyrediyorum. Karşı tarafa enerjimizle halletmeye çalışıyoruz. Bazen bizim de esnemelerimiz oluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa negatifle başlıyoruz ve ikna sürecinde avantajlı oluyoruz. Hull City, benim kulübüm biliyorsunuz. Bu konularda ben böyle değilim, başkanımızı takdir ediyorum. Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var" açıklamsını yaptı.

"İSTERSEK TÜM TAKIMI SATABİLİRİZ"

Sarı-lacivertli futbolculara gelen tekliflere de değinen Acun Ilıcalı, "En çok Fenerbahçe oyuncularına ilgi var. O kadar çok transfer teklifi var ki, istersek tüm takımı satabiliriz. Başka etkenlerden şampiyonluğu etkilenmiş takımın oyuncularını yollamalı mıyız?" ifadelerini kullandı.

"FERDİ'YE GELEN TEKLİFLER BİZİ HEYECANLANDIRMIYOR"

"Ferdi'nin değeri 30 milyon euronun üzerinde ve ciddi teklifler var." diyen Acun Ilıcalı, "Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece, oyuncu satmayacağız. Düşünün Ferdi'ye gelen 30 milyon euro teklif normal ve bizi heyecanlandırmıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Burak Reis:

en az 55 milyon Euro eder ama asla satılmamalı diye düşünüyorum.

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Ugur Cicek:

ŞU ARDAHAN SPORADA BİR EL ATSAN ACUNCUM :) 1 MİLYON DOLAR YETER

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