Akıllarını çeldi! Acun'dan Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yıldızına inanılmaz teklif - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akıllarını çeldi! Acun'dan Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yıldızına inanılmaz teklif

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni sezon transfer hareketliliği şimdiden başladı. Hull City'de hedef Miha Zajc, Ryan Babel ve Hatayspor'dan Adama Traore.

Shota Arveladze'yi teknik direktörlük koltuğuna getiren Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye transferleri Türkiye'den olacak. Ilıcalı'nın hedefi Miha Zjac, Ryan Babel ve Adama Traore.

Acun Ilıcalı akıllarını çeldi! Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yıldızına hayatının teklifi

İngiliz basınından the72co.uk, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, 3 futbolcuyu kadrosuna katmak için önemli bütçe ayırdığını yazdı.

Acun Ilıcalı akıllarını çeldi! Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yıldızına hayatının teklifi

Ryan Babel'in Galatasaray ile, Traore'nin de Hatayspor'la mukavelesi bitiyor. Acun Ilıcalı bu futbolculara bonservis ödemeyeceği için maaşta kesenin ağzını açacak. Zajc'ı da mümkün olursa bonservissiz bitirmek için uğraşacak.

Acun Ilıcalı akıllarını çeldi! Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yıldızına hayatının teklifi

Bu sezon Fenerbahçe'nin önemli kozlarından olan Zajc'a Acun Ilıcalı'nın uzun süredir ilgisi var. Sloven orta sahanın mukavelesi önümüzdeki sezon bitiyor. Sonraki satıştan pay ve düşük bir ücretle de transferin sonuçlandırılması ihtimaller arasında.

Acun Ilıcalı akıllarını çeldi! Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yıldızına hayatının teklifi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İngiltere Premier Lig, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title