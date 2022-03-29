Akıllarını çeldi! Acun'dan Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın yıldızına inanılmaz teklif

Shota Arveladze'yi teknik direktörlük koltuğuna getiren Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye transferleri Türkiye'den olacak. Ilıcalı'nın hedefi Miha Zjac, Ryan Babel ve Adama Traore.

"ÇILGIN TEKLİF"

İngiliz basınından the72co.uk, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın, 3 futbolcuyu kadrosuna katmak için önemli bütçe ayırdığını yazdı.

ZAJC'I DA BİTİRMEK İSTİYOR

Ryan Babel'in Galatasaray ile, Traore'nin de Hatayspor'la mukavelesi bitiyor. Acun Ilıcalı bu futbolculara bonservis ödemeyeceği için maaşta kesenin ağzını açacak. Zajc'ı da mümkün olursa bonservissiz bitirmek için uğraşacak.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Bu sezon Fenerbahçe'nin önemli kozlarından olan Zajc'a Acun Ilıcalı'nın uzun süredir ilgisi var. Sloven orta sahanın mukavelesi önümüzdeki sezon bitiyor. Sonraki satıştan pay ve düşük bir ücretle de transferin sonuçlandırılması ihtimaller arasında.