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Sen neymişsin Aboubakar! Başarısının tesadüf olmadığını resmen itiraf etti

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, bu sezonki başarısının sırrını paylaştı. Aboubakar, takım antrenmanlarının yanı sıra kişisel antrenörüyle de çalıştığını belirtti. Kamerunlu oyuncu, bazen sabahları evden çıktıktan sonra kişisel antrenörüyle antrenman yaptığını, akşamları ise takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştığını ifade etti. Teknik, kontrol ve tamamlama hareketlerine ağırlık verdiğini ve özellikle maç günlerinde fiziksel kondisyonuna dikkat ettiğini söyledi.