Haberler

Aboubakar'ın istediği maaş Sao Paulo'yı çıldırttı, transfer iptal

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Aboubakar'ın istediği maaş Sao Paulo'yı çıldırttı, transfer iptal
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Ligi ekibi Sao Paulo, boşta olan Vincent Aboubakar'ın transferinden golcü oyuncunun yıllık 3.5 milyon euro maaş istemesi nedeniyle vazgeçti.

Son olarak ülkemizde Atakaş Hatayspor forması giyen 33 yaşındaki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'ya transfer olmak üzereydi ancak transferde pürüz çıktı.

İSTEKLERİ SAO PAULO'YI ÇILDIRTTI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Sao Paulo, uzun süredir serbest durumda bulunan Vincent Aboubakar ile temasa geçti ve Kamerunlu golcü ile yaptığı görüşmelerden sonra transferde ilerleme kaydetti. Ancak Aboubakar'ın daha sonradan taleplerinin değiştiği belirtildi.

Aboubakar'ın istediği maaş Sao Paulo'yı çıldırttı, transfer iptal

33 yaşındaki deneyimli oyuncunun yıllık 3.5 milyon euro maaş istediği, Sao Paulo'nun ise bu rakamı fazla bulduğu ve transferi iptal ettiği belirtildi. Brezilya ekibinin yöneticilerinin Aboubakar'a bu kararı sonrası telefon açarak sitem ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Hatayspor forması altında geçen sezon 28 maçta sahaya çıkan Aboubakar, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump, Charlie Kirk'ün katilini bulmak için insan avı başlattı

Trump insan avı başlattı! Ülkeyi didik didik arıyorlar
Özel'den kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı

Özel'den sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı
Katar saldırısı sonrası Netanyahu'dan Hamas'a yönelik yeni tehdit

Katar'ın başkentini vuran İsrail'den yeni saldırı tehdidi
Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı

İlçeyi karıştıran olay! Telefonu eline alan polis gözlerine inanamadı
Jota Silva, Beşiktaş için uçağa biniyor! İşte Türkiye'ye geleceği tarih

Süper Lig devi aylardır beklenen transferi sonunda bitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm dünyanın konuştuğu ve 75 milyon dolara mal olan stat tamamlandı

Tüm dünyanın konuştuğu stat 75 milyon dolar harcanarak tamamlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.