Aboubakar'ın istediği maaş Sao Paulo'yı çıldırttı, transfer iptal

Son olarak ülkemizde Atakaş Hatayspor forması giyen 33 yaşındaki Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'ya transfer olmak üzereydi ancak transferde pürüz çıktı.

İSTEKLERİ SAO PAULO'YI ÇILDIRTTI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Sao Paulo, uzun süredir serbest durumda bulunan Vincent Aboubakar ile temasa geçti ve Kamerunlu golcü ile yaptığı görüşmelerden sonra transferde ilerleme kaydetti. Ancak Aboubakar'ın daha sonradan taleplerinin değiştiği belirtildi.

33 yaşındaki deneyimli oyuncunun yıllık 3.5 milyon euro maaş istediği, Sao Paulo'nun ise bu rakamı fazla bulduğu ve transferi iptal ettiği belirtildi. Brezilya ekibinin yöneticilerinin Aboubakar'a bu kararı sonrası telefon açarak sitem ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Hatayspor forması altında geçen sezon 28 maçta sahaya çıkan Aboubakar, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.