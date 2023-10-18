Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilmek için tekrar buradayım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Şehre geldiğim gün 'Yeni gelmedim, geri geldim' ifadesini kullandım. Bu şehre, bu takıma ve bu enerjiye inandığım için tekrar daha iyisini yapabilmek için buradayım" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Şehre geldiğim gün 'Yeni gelmedim, geri geldim' ifadesini kullandım. Bu şehre, bu takıma ve bu enerjiye inandığım için tekrar daha iyisini yapabilmek için buradayım" dedi.

Trabzonspor'da geçen hafta yeniden göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, Papara Park'ta basın toplantısı düzenledi. Nenad Bjelica'nın ayrılığının ardından 7 ay sonra tekrar bordo mavili takıma dönen ve takımı Alanyaspor maçına hazırlayan Avcı, ayrılığı ve geri dönüşüne yönelik soruları yanıtladı.

Gazze'de yapılan saldırıda yaşanan ölümlere üzüldüğünü belirten ve yaşanan süreci kınayarak sözlerine başlayan Avcı, "İsrail-Filistin sürecini, çocukların ve masumların öldürüldüğü hiçbir savaşın kazananı olmaz. Dünyanın bu olaylara sağlıklı bir şekilde yaklaşması, bizleri ve dünyayı rahatlatmış olur" diye konuştu.

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLMEK İÇİN BURADAYIM"

Trabzonspor'daki ilk dönemi hakkında değerlendirme yapan Avcı, "2 sene 4 ay toplam 28 ay burada görev yaptım. Belki de hayatımın en güzel günlerini, başarılarını, sevinçlerini, duygularını hep beraber yaşadık. İlk geldiğimiz sene süreç Avrupa kupalarını hedefledik, 2 sene sonrasının yatırımını yaptık. Uzun süre sonra kovalanan şampiyonluğu yakalayabilmek için planlama yaptık. Tecrübeli takım kurduk. Hedefimize Türkiye lig tarihinin en erken 2 şampiyonluğundan birini çok büyük üstünlük sağlayarak kurduğumuz kadroyla sizler taraftalar ve yönetimle beraber gerçekleştirdik. Sonraki ikinci senede bir takım hedeflere gidebilmek için planlamalar yaptık. Şampiyonluktan sonraki senelerde yaşanan birtakım dalgalanmaları hep beraber yaşadık. Süper Kupa'yı aldıktan sonra lige 2 galibiyet ve 6 puanla gol yemeden başladık. Takımdan ayrılan ve sakatlanan oyuncularımız oldu. İniş çıkışlı süreçlerimiz oldu. Şehre geldiğim gün 'Yeni gelmedim, geri geldim' ifadesini kullandım. Bu şehre, bu takıma ve bu enerjiye inandığım ve tekrar daha iyisini yapabilmek için buradayım" dedi.

"SEZONUN PLANLAMASINI YAPACAĞIZ"

Teknik ekibindeki değişikliklerden bahseden ve Trabzonspor'daki ikinci dönemine ilişkin planlamaları sorulan Avcı, " Trabzonspor'un olduğu yerde yarış vardır. Avrupa kupalarına katılabilmek, devamlı maç kazanma alışkanlığı kazanıp sene sonuna kadar doğru şekilde ilerlemek, yukarıda nereleri yakalayabiliyoruz bunu görmek istiyoruz. Türkiye Kupası ve önümüzdeki sezonun planlamasını yapıp hareket edeceğiz. Kadrodaki oyuncular da oyunumuzu belirlemede etkili olacak" şeklinde konuştu.

"TRABZONSPOR DİKİNE OYNANAN PASTA BİRİNCİ SIRADAYDI"

Geçen sezon taraftarın en çok eleştirisini alan yan pas ve geri pas şeklindeki oyun tarzını değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Avcı, "Yan pas, geri pas oynamaya devam edeceğim. Bu konularla ilgili kendini yoran çalışmalar yapıyoruz. 2014'te de bununla ilgili yurt dışında analiz programlarıyla çalışma yaptık. 21-22 sezonu şampiyonu olduğumuz ve 22-23 yılında ayıldığım güne kadarki süreçte Trabzonspor dikine oynanan pasta birinci sıradaydı. Eleştirildiğim konu bu. Avrupa'da örnekleri var. Bayern Münih, Manchester City, Barcelona, Napoli yan pasta ve dikine pasta birinci. Dikine atabilmek için yan pas yapmak zorundasın. Eleştirileri biliyorum ama sizin önünüze veri koyuyoruz. Dominant takımlar topa sahip olarak oyun oynarlar. Bunu daha da hızlandırmak ve genişte oynamak gibi yeni formasyonlarla ve oyuncu profillerine göre bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

"GRUP ENERJİSİ DAHA YUKARI ÇIKACAK"

Nenad Blejica'nın ilk 8 haftadaki dönemini değerlendiren ve kendisine teşekkür eden Avcı, "Trabzonspor'a hizmet eden her zaman değerlidir. Bir takım veriler var bunun üzerinde çalışıyoruz. Tespitlerimiz var. Trabzonspor'un nasıl oynaması gerekiyor. Takımın yüzde 55'i çalıştığım, 45'i çalışmadığım oyuncular. Onları tanımaya durumlarını tespit etmeye çalışıyorum. Antrenmanlarda oyuncularımız çok iyi cevaplar veriyorlar. Kazanma alışkanlığını kazandıkça grup enerjisi daha yukarı çıkacak. Sahada agresif olan daha hızlı bir takım ortaya çıkarmaya çalışacağım" dedi.

"BAŞARI SONUÇ DEĞİL SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Şampiyonluk dönemimde ortaya koyduğu 'boş çerçeve' argümanı hatırlatılan Avcı şöyle konuştu:

"Burada güzel duyguları hep beraber yaşadık. Şampiyonluk sonrası denize çıktığımız süreci hiç unutamıyorum. Bunu doğru organizasyonla yeniden devreye sokacağız. Boş çerçeve değil belki başka söylemlerimiz olacak. Başarı bir sonuç değil bir süreçten geçiyor. Bunu adım adım en iyi şekilde yapmaya çalışacağız."

"HEDEFİMİZ HİÇBİR ZAMAN BİTMEYECEK"

Camia ve taraftar beklentisinin kendisinde baskı yaratmadığını belirten Avcı, "Bu coğrafya böyle doğru planlama yaparsan hem ligde hem Avrupa'da işleyecek bir yapı oluşturulabilir. Destekleri için taraftara teşekkür ediyorum. Desteğe devam etsinler, onlara ihtiyacımız var. Trabzonspor kazandığı zaman herkes mutlu oluyor, bunu biliyorum farkındayım. Hedefimiz hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

"KÖSTEBEK KELİMESİ KULLANMADIM"

Avcı, geçen yıl ayrılığı öncesinde takım antrenmanlarının dışarı sızdırıldığı ve bir 'köstebeğin' varlığına işaret ettiğine yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Köstebek kelimesi kullanmadım. Bu ağır kaçıyor. Herkes Trabzonspor'a hizmet etmeli. Hizmet kurumlara yapılır. Bizde Trabzonspor'a hizmet etmek için varız. Bireylere hizmet yapılmaz. Bu yönetimin alacağı bir karardır. Ben sadece duygularımı ve düşüncelerimi söylerim. Yönetim bir karar alır ve bu karara saygı duyarız. Geldim, kulübün içine girdim, ayrılmamış gibi hissettim. Milli Takım arasına gidip geldim gibi bir hissiyat vardı. Kuruma hizmet bütün profesyonellerin yapması gereken bir şeydir. Marka Trabzonspor'dur onu en iyi hale getirmek için çalışıyoruz"

"HASTALIKLI DURUMU OYUN ANLAMINDA SÖYLEMİŞTİM"

Ayrılmadan önce takımda hastalıklı bir yapı olduğuna yönelik ifadeleri hatırlatılan Avcı, "Hastalıklı durumu oyun anlamında söylemiştim. Birçok şeyi deniyorum. Oyun olarak deniyorum ama olmadığından bahsetmiştim. O günden bugüne sorguluyorum. Oyun olarak da oyuncu olarak da sorguladığımız durumlar var. Organizasyon bir şekilde oturmamıştı, mevkisel sorunlarımız olmuştu, orta saha oyuncularını kenarda kullanmak zorunda kalmıştık. Oyuncular buna zaman zaman cevap verdi bazen de vermedi. Bununla ilgili tespitlerimiz ve bildiklerimiz var. Ona göre bir oyun planı üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"NWAKAEME'Yİ SEVİYORUZ"

Nwakaeme ve Yusuf Sarı'yı istemediği için gönderdiği iddiaları sorulan Avcı, "Nwakame'nin kalmasını istedim o da istedi ama mali açıdan bu olmadı. Nwakaeme ile ilişkim devam ediyor. Milli takım ile ismim anılınca Ercan'ı aradı 'hocaya söyle beni milli takıma alsın' dedi. Nwakaeme ile iletişimimiz sürüyor, onu seviyoruz. Yusuf Sarı geldiğimde burada oyuncuydu. Yusuf'u milli takıma ilk ben yolladım. Mukavelesini uzatmak istedik, uzatmamıştı. Şampiyon olduğumuz sene 'oynamam lazım kadroya giremiyorum' diyerek Çaykur Rizespor'a gitti, Çaykur Rizespor küme düşünce de Adana Demirspor'a gitti. Yusuf'u oyuna sonradan girip attığı güzel golleriyle güzel şekilde anıyoruz" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARI DIŞARIDAN BİLİYORUM"

Trabzonspor'un yaptığı transferlerden Mendy ve Onuachu'nun kendi önerisiyle alındığı iddialarını kabul etmeyen Avcı, "Hiç bilgim yok. Oyuncuları dışarıdan biliyorum, son derece sağlıklı oyuncu görüntüleri var. Berat'ı önceki dönemimde istemiştim, ayrıldıktan sonra geri geldi. Berat konusunun daha olgunlaşan bir durum olduğunu görüyorum. Berat'ın burada olması beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"TAKIM KALİTESİNİ YUKARI ÇEKTİLER"

Yeni transferlere yönelik değerlendirme de yapan Avcı, sözlerini şöyle noktaladı:

"Pepe çok özel oyuncu. Sağlıklı bir şekilde onu hazırlamaya çalışıyoruz. Dünden beri takımla ısınmalara girmeye başladı. Bize maçlar kazandıracak, sakatlanmadan en iyi şekilde çalışmalarını planlayarak hareket edeceğiz. Onuachu ve Mendy potansiyel oyuncular. Geldikleri günden itibaren kendilerini kabul ettirdiler. Takım kalitesini yukarı çektiler. Pazartesiye kadar oyun felsefemizi anlatıp pratikte çalışarak eksiksiz ve daha net maça çıkmak istiyoruz."

AYLAR SONRA YENİDEN SAHAYA ÇIKTI, POZ VERDİ

Açıklamaların ardından stadyumda sahaya yeniden çıkan Avcı, aylar sonra sahada poz verdi. Basın mensuplarıyla samimi görüntüler veren teknik adam, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra stattan ayrıldı.