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Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'daki 2. Golünü Attı

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'daki 2. Golünü Attı
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A Milli Futbol Takımı, Macaristan'la oynadığı maçta Abdülkerim Bardakcı'nın 90. dakikada attığı golle rahat bir galibiyet elde etti. Bu gol, Bardakcı'nın milli takımdaki 2. golü oldu.

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 2. golünü attı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların üçüncü golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Müsabakanın 90. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Abdülkerim kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.

30 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 2. gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakikada oynadı. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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