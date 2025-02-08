Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
78 kişinin hayatını kaybettiği yangında otelin aşçısı da tutuklandı

78 kişinin can verdiği faciada bir tutuklama daha
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti

Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen sezon Trabzonspor'dan Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, 1 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor. Çaykur Rizespor, Abdülkadir'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, sözleşmeyi imzalamak için Türkiye'ye geldi.

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, 1 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor.

RİZESPOR'A KİRALIK GELİYOR

Çaykur Rizespor, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Abdülkadir'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcunun imzayı atmak için Türkiye'ye geldiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Abülkadir Ömür, bu sezon Hull City'de 21 maça çıktı ve 1.132 dakikada sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan Abdülkadir, sadece 1 asist yaptı. Geçen sezonun devre arasında 2.5 milyon euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
img

Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villanın akıbeti belli oldu
img

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.