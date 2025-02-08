Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e geri dönüyor

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'dan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, 1 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor.

RİZESPOR'A KİRALIK GELİYOR

Çaykur Rizespor, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Abdülkadir'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcunun imzayı atmak için Türkiye'ye geldiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Abülkadir Ömür, bu sezon Hull City'de 21 maça çıktı ve 1.132 dakikada sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan Abdülkadir, sadece 1 asist yaptı. Geçen sezonun devre arasında 2.5 milyon euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.