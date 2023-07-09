Abdi İpekçi Spor Kompleksi İnşaatı Hakkında Bakan Özhaseki'den Açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin inşaatı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, kompleksin tamamlanmasının ardından birçok basketbol müsabakasının burada kazanılacağını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapımı süren Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ne ilişkin, "İnşaatı bittikten sonra inşallah omuz omuza izleyeceğimiz, birbirimize sarılarak kutlayacağımız nice basketbol müsabakasını burada kazanacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile 2021'de ihalesi yapılarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle İstanbul Zeytinburnu'nda yapımına başlanan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakanlar, Proje Müdürü Fikret Kolancalı'dan bilgi aldı.

İnşa sürecini TOKİ ile yürüttüklerini belirten Mehmet Özhaseki, sporun ve sporcunun yanında olduklarını, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Büyük bir kompleks olacak. İnşaatı bittikten sonra inşallah omuz omuza izleyeceğimiz, birbirimize sarılarak kutlayacağımız nice basketbol müsabakasını burada kazanacağız. İnşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirerek bu spor kompleksini Türk gençlerine, Türk sporuna ve aziz İstanbullulara hep birlikte hediye edeceğiz."