Haberler

ABD sporcuları Milano'da moda devi Ralph Lauren giydirecek

ABD sporcuları Milano'da moda devi Ralph Lauren giydirecek
Güncelleme:
Milano'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'na katılacak olan ABD takımı şıklığı ile göz dolduracak. Team USA, törenlerde Ralph Lauren imzası taşıyan kıyafetlerle sahne alacak.

  • ABD sporcuları 2026 Milano Kış Olimpiyatları açılış töreninde Ralph Lauren tasarımları giyecek.
  • Ralph Lauren'in tasarımında beyaz uzun yün kaban, ahşap düğmeler, Amerikan bayrağı detaylı kollar, kalın yün boğazlı kazak ve özel dikim yün pantolon bulunuyor.
  • Açılış yürüyüşü 6 Şubat 2026'da gerçekleşecek.

Milano'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları için hazırlıklar sürerken, Team USA'nin tören kıyafetleri şimdiden gündem oldu. ABD sporcuları bu yıl da Ralph Lauren imzalı özel tasarımlarla yürüyüşe çıkacak.

Açılış töreninde sporcuların üzerinde yer alacak kombin, markanın klasik çizgisini modern yorumlarla buluşturuyor. Koleksiyonda, beyaz uzun yün kaban, miras tasarımlarından esinlenen ahşap düğmeler, kollarda ikonik Amerikan bayrağı detayı, kalın yün boğazlı kazak, özel dikim yün pantolon bulunuyor.

ABD sporcuları Milano'da moda devi Ralph Lauren giydirecek

SADECE ŞIK DEĞİL KULLANIŞLI

Takımın yıldız snowboardcusu Red Gerard, kıyafetlerin sadece şık değil son derece kullanışlı olduğunu vurgulayarak,

"Gerçekten çok sıcaklar. Sonuçta bu Kış Olimpiyatları… Açılış töreni bile buz gibi geçiyor!" dedi.

ABD sporcuları Milano'da moda devi Ralph Lauren giydirecek

Ralph Lauren, 6 Şubat 2026'da gerçekleşecek açılış yürüyüşünde sporcuların ABD'yi hem şık hem de güçlü bir duruşla temsil etmesini hedefliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
title
