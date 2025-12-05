ABD sporcuları Milano'da moda devi Ralph Lauren giydirecek

Milano'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları için hazırlıklar sürerken, Team USA'nin tören kıyafetleri şimdiden gündem oldu. ABD sporcuları bu yıl da Ralph Lauren imzalı özel tasarımlarla yürüyüşe çıkacak.

Açılış töreninde sporcuların üzerinde yer alacak kombin, markanın klasik çizgisini modern yorumlarla buluşturuyor. Koleksiyonda, beyaz uzun yün kaban, miras tasarımlarından esinlenen ahşap düğmeler, kollarda ikonik Amerikan bayrağı detayı, kalın yün boğazlı kazak, özel dikim yün pantolon bulunuyor.

SADECE ŞIK DEĞİL KULLANIŞLI

Takımın yıldız snowboardcusu Red Gerard, kıyafetlerin sadece şık değil son derece kullanışlı olduğunu vurgulayarak,

"Gerçekten çok sıcaklar. Sonuçta bu Kış Olimpiyatları… Açılış töreni bile buz gibi geçiyor!" dedi.

Ralph Lauren, 6 Şubat 2026'da gerçekleşecek açılış yürüyüşünde sporcuların ABD'yi hem şık hem de güçlü bir duruşla temsil etmesini hedefliyor.