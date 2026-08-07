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FOMGET'te Hedef Yeni Sezonda Şampiyonluk

FOMGET'te Hedef Yeni Sezonda Şampiyonluk
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ABB FOMGET'in kaptanı Armisa Kuç ve yeni transfer Dilan Bora, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Takımın uyumu ve kamp çalışmalarının verimli geçtiğini vurguladılar.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyes (ABB) FOMGET'in kaptanı Armisa Kuç ile yeni transfer Dilan Bora, yeni sezon hedeflerinin "şampiyonluk" olduğunu söyledi.

Sezon hazırlıklarını sürdüren başkent ekibinin futbolcuları Armisa Kuç ile Dilan Bora, AA muhabirine, kamp çalışmalarını ve sezon hedeflerini değerlendirdi.

Trabzonspor'dan ABB FOMGET'e transfer olan 24 yaşındaki Dilan Bora, kamp döneminin yoğun ve verimli geçtiğini ifade etti.

Uyum sürecinin başarılı geçtiğini aktaran Dilan, "Yeni bir takımız. Sıfırdan kurulan bir takımız. Kamp sezonumuzu çok iyi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarımıza devam ediyoruz, her şey gayet yolunda." dedi.

Takımdaki birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu vurgulayan Dilan, "Çok iyi bir ortam var. Abla-kardeş ilişkisi çok iyi. Takımdaki herkes gayet mutlu. Sürecimiz de çok iyi geçiyor." diye konuştu.

Kadın futbolunun her geçen yıl geliştiğine değinen Dilan, lsezonunun zorlu geçeceğini ancak hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Armisa Kuç ise 4 yıldır Türkiye'de forma giydiğini ve ABB FOMGET ile iki şampiyonluk yaşadığını ifade etti.

Kadroya çok sayıda yeni oyuncunun katıldığına dikkati çeken Armisa, "Hedefimiz yine şampiyon olmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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