ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'ne Katılmayı Başardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu üçüncülük maçında Helsinki'yi 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Ankara ekibi, başkent Helsinki'nin ev sahipliği yaptığı 7. grup üçüncülük mücadelesinde ev sahibi ülke takımı Helsinki ile karşı karşıya geldi.

Helsinki Futbol Stadı'nda oynanan müsabakada başkent temsilcisi, 40. dakikada Maria Alves, 70. dakikada Ana Dias ve 80. dakikada Armisa Kuc'un golleriyle galibiyete uzandı. Helsinki'nin gollerini ise dakika 45+3'te Seivisto, 90+8'de de Heroum kaydetti.

Başkent temsilcisi bu galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

ABB FOMGET'in UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı rakipler yarın çekilecek kurayla belli olacak.

Ankara ekibi, 27 Ağustos'ta Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 yenilmişti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
