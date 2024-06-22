A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te oynadığı ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Portekiz'in gollerini Bernardo Silva, Samet Akaydin (kk) ve Bruno Fernandes attı.
2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvadaki ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı.
BERNARDO SILVA PERDEYİ AÇTI
Mücadeleye iyi başlayan Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
SAMET VE ALTAY ANLAŞAMADI
Attığı gol sonrası baskısını arttıtan Portekiz, 28. dakikada Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
BRUNO FERNANDES FARKI AÇTI
İkinci yarıya da oldukça etkili başlayan Portekiz, 56. dakikada Bruno Fernandes'in kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. Fernandes'e asisti Ronaldo yaptı.
SAMET SAKATLANDI
Karşılaşmanın 75. dakikasında Samet Akaydin geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Futbolcu kaburgasında yaşadığı sorun nedeniyle yerini Merih Demiral'a bıraktı.
PUAN DURUMU
Günün ilk maçında grubun bir diğer maçında Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kalırken grupta ikinci maçların ardından puan durumu şöyle oldu.
- 1) PORTEKİZ - 6 PUAN
- 2) TÜRKİYE - 3 PUAN
- 3) ÇEKYA - 1 PUAN
- 4) GÜRCİSTAN - 1 PUAN