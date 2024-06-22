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A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te oynadığı ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Portekiz'in gollerini Bernardo Silva, Samet Akaydin (kk) ve Bruno Fernandes attı.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvadaki ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı.

BERNARDO SILVA PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye iyi başlayan Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

SAMET VE ALTAY ANLAŞAMADI

Attığı gol sonrası baskısını arttıtan Portekiz, 28. dakikada Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

BRUNO FERNANDES FARKI AÇTI

İkinci yarıya da oldukça etkili başlayan Portekiz, 56. dakikada Bruno Fernandes'in kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. Fernandes'e asisti Ronaldo yaptı.

A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

SAMET SAKATLANDI

Karşılaşmanın 75. dakikasında Samet Akaydin geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Futbolcu kaburgasında yaşadığı sorun nedeniyle yerini Merih Demiral'a bıraktı.

PUAN DURUMU

Günün ilk maçında grubun bir diğer maçında Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kalırken grupta ikinci maçların ardından puan durumu şöyle oldu.

  • 1) PORTEKİZ - 6 PUAN
  • 2) TÜRKİYE - 3 PUAN
  • 3) ÇEKYA - 1 PUAN
  • 4) GÜRCİSTAN - 1 PUAN
Kaynak: Haberler.com / Spor

Bruno Fernandes Portekiz Türkiye Futbol Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (29)

Sinan Çeliker:

ampute milli takimimiz sizden daha iyi oynardı iddia ediyorum

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1
yanıtYanıtla
AYHAN BAYRAK:

Aynen öyle valla rezil ettiler bizi yazıklar olsun

yanıt37
yanıt3
Ahmet Atmaca:

Bu hocanın ne yaptığını anlayan varmı. yahu birşey sorunsuz ise ellemeyecen. geçen hafta Merih arda Kenan gayet etkilidi idi. bu hafta kaleci dahil sacma sapan kadro kurmuş.

39
1
yanıtYanıtla
Bandorma:

insallah Cekya macina Baris Alper Kerem gibi adamlarla cikmaz…Kenan ve Yusuf oynar umarim…

22
13
yanıtYanıtla
ali aybaba:

Barış en candan oynayanlardan biri. Helal olsun.

yanıt1
yanıt0
Mantar Baba1:

Ronaldo'ya çok öfkeliyim. Korkudan gölleri atamadı.. Yine de Anavatanım Portekiz'i gururla tebrik ediyorum

12
23
yanıtYanıtla
uLuBeY null:

Montella komple Galatasaray kadrosuyla çıksın olsun bitsin bu iş. Bu ne rezillik? Arda, Mert, İsmail, Kenan, Ferdi bu takımda oynayacak, aksi durum düşünülemez bile.

12
9
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Nuri Aga:

Gs de oynayan futbolcular takımlarında kaç maç oynamışlar Bi bak sonra yorum yap. Altay ingilterede kaç maç oynadı.

yanıt6
yanıt3
Bandorma:

Kesinlikle dogru. En azindan beraberlik elde edebilecegimiz ve gruptan cikabilecegimiz maci bosu bosuna egolarindan verdi…Bu kadroya 3-0 az bile…

yanıt6
yanıt3
Nuri Aga:

Bandorma gardaş bu maç 3 gün oynansa yine beraberlik olmaz. Yine Portekiz alır maçı...

yanıt1
yanıt0
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