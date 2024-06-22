A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvadaki ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı.

BERNARDO SILVA PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye iyi başlayan Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

SAMET VE ALTAY ANLAŞAMADI

Attığı gol sonrası baskısını arttıtan Portekiz, 28. dakikada Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

BRUNO FERNANDES FARKI AÇTI

İkinci yarıya da oldukça etkili başlayan Portekiz, 56. dakikada Bruno Fernandes'in kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. Fernandes'e asisti Ronaldo yaptı.

SAMET SAKATLANDI

Karşılaşmanın 75. dakikasında Samet Akaydin geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Futbolcu kaburgasında yaşadığı sorun nedeniyle yerini Merih Demiral'a bıraktı.

PUAN DURUMU

Günün ilk maçında grubun bir diğer maçında Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kalırken grupta ikinci maçların ardından puan durumu şöyle oldu.