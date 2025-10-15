A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte merak edilen sorunun yanıtı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 9. hafta maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti.

GÜRCİSTAN'I SAHADAN SİLDİK

Ay-yıldızlıların gollerini Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Bu galibiyetle puanını 9'a yükselten Türkiye, grupta ilk iki sıra için büyük avantaj yakaladı. Grubun lideri İspanya 12 puanda bulunurken, Gürcistan 3 puanda kaldı. Bulgaristan'ın ise henüz puanı yok.

TÜRKİYE'NİN KALAN MAÇLARI

Milliler, grup aşamasında toplam 6 maç oynayacak. İlk 4 maçını tamamlayan Türkiye'nin kalan iki karşılaşması şöyle;

15 Kasım 20.00: Türkiye – Bulgaristan (İç saha)

18 Kasım 22.45: İspanya – Türkiye (Deplasman)

DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDERİZ?

Türkiye'nin Dünya Kupası biletini alması için iki olasılık bulunuyor.

Doğrudan katılım;

E Grubu'nu lider bitirmemiz gerekiyor. Bunun için İspanya'nın kalan maçlarda puan kaybetmesi ve bizim 6 puan almamız şart.

Play-off yoluyla katılım;

Türkiye'nin en güçlü ve gerçekçi hedefi bu senaryo. Kalan iki maçta sadece 1 puan alınması bile, Gürcistan ve Bulgaristan'ın Millileri geçme şansını ortadan kaldıracak. Böylece Türkiye grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off biletini cebine koyacak. Hatta Gürcistan'ın yaşayacağı puan kaybı halinde, Milliler puan alamasa dahi ikinciliği garantileyebilir.

PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Play-off aşamasında gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım olmak üzere toplam 16 takım mücadele edecek. Bu aşamada tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final karşılaşmalarını kazanan 4 takım, Avrupa'dan kalan son Dünya Kupası biletlerini alacak. Türkiye, grubu ikinci bitirirse Uluslar Ligi performansına göre turnuvaya katılamayan en iyi grup birincileriyle eşleşecek.