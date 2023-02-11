A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, depremzedeler için kasiyerlik yaptı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da depremzedelere destekte bulunurken, Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinde üzerinde ay-yıldızlı eşofman ile kasiyerlik yaptı. Daha önce yardım toplamak için kasiyerlik yapacağı yönünde verdiği sözü tutan Kuntz, kasalarda toplanan paranın AFAD'a bağışlanacağını açıkladı.

Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yapan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Türk halkı yalnız değil. Şu an Almanya'dan ve bütün dünyadan deprem bölgesine yardım etmek isteyen çok kuruluş, çok insan var. Biz de yanlarındayız. Geçmiş olsun Türkiye" dedi.

"KORKUNÇ FOTOĞRAFLAR GÖRDÜM"

Elde edilen gelirin depremzedeler için AFAD'a bağışlanacağı etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan Kuntz, "Ben İstanbul'daydım. Pazar akşamı Galatasaray - Trabzonspor arasında oynanan maçı izledim. Sabah kalktığımda telefonum mesajlar ve cevapsız aramalarla doluydu. Basın sözcümüz ve TFF, bana depremle alakalı bilgi verdiler. Çeşitli korkunç fotoğraflar gördüm. Ardından artçı depremlerin de olabileceğini bildirdiler. Çalıştığınız arkadaşlarınızın da içinde bulunduğu böylesi bir felakette ister istemez siz de kendinizi bir parçaymış gibi hissediyorsunuz. Sosyal medya üzerinden enkaz altındaki vatandaşların konumlarını paylaşabilmeleri ve destek istemeleri beni sevindirdi.

"AFAD'A BAĞIŞLAYACAĞIZ"

Tabii ki bu konuda bir enkaz altındaki vatandaşa böylece yardım edemesen de yardımları kendin organize ediyorsun. Kızının elini tutmuş çaresiz babanın o resmi de ayrıca insanların çaresiz olduğunu ve yardıma ihtiyaçları olduğunu göstermekte. Biz de Türk-Alman kardeşliğinin doğurduğu bir birlikteliğin, bir yardımın olması gerektiğini düşündük ve mekan sahibi arkadaşım Mehmet ile birlikte böyle bir yardım organizasyonu başlattık. Ben pazartesi gününden beri Mehmet'le konuşuyorum. Kendisi ve ekibi hızlı bir şekilde burada organizasyonu yaptılar. Kasada büyük bir miktar toparlayıp buradan direkt AFAD'a bağışlayacağız" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE"

Türkiye'ye dünyanın birçok yerinden yardım etmek isteyenler olduğuna da dikkat çeken Stefan Kuntz, "Türk halkı yalnız değil. Şu an Almanya'dan ve bütün dünyadan deprem bölgesine yardım etmek isteyen çok kuruluş, çok insan var. Biz de yanlarındayız. Geçmiş olsun Türkiye" şeklinde konuştu.