A Milli Takım, Polonya'ya mağlup oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesinde oynadığı son hazırlık maçında deplasmanda Polonya'ya 2-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekip ilk yarısını da 1-0 geride kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu golle beraberliği yakalasa da 90. dakikada yediği golle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galibiyet özlemi 5 maça yükseldi

Polonya'ya mağlup olan A Milli Takım'ın, galibiyet özlemi 5 maça yükseldi. Son olarak 18 Kasım 2023'te deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanan Türkiye, daha sonra oynadığı 1'i resmi 5 maçı kazanamadı.

Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında deplasmanda Galler ile berabere kalıp grup lideri olarak EURO 2024 bileti alan Türkiye, mart ayında oynadığı hazırlık maçlarında Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 mağlup oldu. Türkiye, 4 Haziran'da ise İtalya ile deplasmana golsüz berabere kaldı.

???????

Barış Alper Yılmaz 2. golünü attı

Polonya karşısında ay-yıldızlı ekibin tek golünü atan Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım formasıyla çıktığı 15. maçta 2. kez gol sevinci yaşadı.

Barış, mücadelenin 46. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna dahil oldu.

Barış, A Milli Takım'daki ilk golünü deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan maçında atmıştı.

Polonya'da Piatek ve Szymanski forma giydi

Süper Lig'de RAMS Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek ve Fenerbahçeli Sebastian Szymanski, Türkiye'ye karşı forma giydi.

Piatek, mücadelenin 19. dakikasında Polonya'nın ilk golünü atan ve sakatlanan Swiderski'nin yerine oyuna dahil oldu. Szymanski ise ikinci yarının başında Piotrowski'nin yerine oyuna girdi. Polonya'da Bitexen Antalyaspor'da kariyerini sürdüren Adam Buksa ise yedekler arasında yer aldı.

PGE Narodowy Stadı'nda oynanan mücadeleyi 48 bin 677 kişinin izlediği açıklandı.