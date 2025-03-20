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A Milli Takım, Macaristan'ı 3-1 Geçti

A Milli Takım, Macaristan'ı 3-1 Geçti
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A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Millilerin gollerini Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Kahveci kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da oynadığı Macaristan'ı 3-1 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Macaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. A millilerin gollerini Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Kahveci kaydetti.

Ay-yıldızlılar rövanş maçında Macaristan ile 23 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de Puskas Arena'da mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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