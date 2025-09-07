A Milli Takım, İspanya ile Konya'da Karşılaştı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı İspanya karşısında Gürcistan maçındaki 11'i tercih etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında Konya'da İspanya'yı konuk ediyor. Millilerde Teknik Direktör Vincenzo Montella, Gürcistan müsabakasındaki 11'de değişiklik yapmadı. Ay-yıldızlılarda Kaan Ayhan, kasığındaki sakatlık nedeniyle bugünkü mücadelenin kadrosuna alınmadı.

Millilerin 11'i

A Milli Futbol Takımı müsabakaya; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11'i ile başladı.

Millilerde, Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Can Uzun ve Deniz Gül ise yedek bekledi.

Ay-yıldızlılar 694 gün sonra Konya'da

Vincenzo Montella'nın öğrencileri 694 gün sonra Konya'da resmi bir müsabakaya çıktı. Millilerin tarihi sonuçlar da aldığı bu şehirde son maçı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya karşılaşmasıydı. 15 Ekim 2023'te oynanan karşılaşma ay-yıldızlıların 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. A Milli Futbol Takımı, bu sonuçla finaller bileti almıştı.

Konya'da tribünler kırmızı-beyaz

Karşılaşmanın oynandığı Konya şehrinde milli maç heyecanı gün boyu yaşandı. Erken saatlerden itibaren stat çevresine gelen taraftarlar, kurulan Fan Zone alanında keyifli anlar geçirdi. Maçın başlamasına yakın tribünleri dolduran taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek olurken, stat hoparlöründen çalınan marşlar da atmosfere renk kattı. Öte yandan stadyumda tüm koltuklara Türk bayrakları dağıtılırken, seremoni öncesi taraftarlar bayrakları dalgalandırdı. - KONYA