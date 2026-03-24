Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçın hakemi Fransa'dan François Letexier oldu. 2017’den bu yana FIFA kokartı taşıyan Letexier’in futbol dışında icra memuru olarak çalışması da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

A Milli Takım'ın Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final maçının hakemleri belli oldu. Beşiktaş Park'ta 27 Mart Perşembe günü oynanacak ve 20.00'de başlayacak mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.

EN GENÇ EURO FİNALİ YÖNETEN HAKEM

Fransız hakem Letexier, EURO 2024 finalini 35 yaşında yöneterek bu alanda tarihe geçmişti. UEFA’nın en güvendiği isimlerden biri olarak gösterilen genç hakem, önemli organizasyonlarda görev almaya devam ediyor.

HAKEM KADROSU NETLEŞTİ

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise tecrübeli isim Benoit Bastien görev yapacak.

TÜRK TAKIMLARINA YABANCI DEĞİL

Letexier, daha önce A Milli Takım maçlarında görev almasa da Türk takımlarının karşılaşmalarında düdük çaldı. Fransız hakem, Beşiktaş’ın Dortmund’a 5-0 ve Fenerbahçe’nin Sevilla’ya 2-0 mağlup olduğu maçlarda görev yaptı.

SAHA DIŞINDA FARKLI MESLEK

2017’den bu yana FIFA kokartı taşıyan Letexier’in futbol dışında icra memuru olarak çalışması da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
