A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı gruba düştü. Kura çekimi Brüksel'de gerçekleşti.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti.

Kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak, Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve 21 Yaş Altı Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar yer aldı.

A Ligi kura çekimini Portekizli eski milli futbolcu Pepe, B Ligi kura çekimini Fransız eski milli futbolcu Patrick Vieira, C Ligi kura çekimini İspanyol eski milli futbolcu Fernando Llorente, D Ligi kura çekimini ise Belçikalı eski milli futbolcu Mbo Mpenza gerçekleştirdi.

A Ligi

1. Grup: Fransa, İtalya, Belçika, TÜRKİYE

2. Grup: Almanya, Hollanda, Sırbistan, Yunanistan

3. Grup: İspanya, Hırvatistan, İngiltere, Çekya

4. Grup: Portekiz, Danimarka, Norveç, Galler

B Ligi

1. Grup: İskoçya, İsviçre, Slovenya, Kuzey Makedonya

2. Grup: Macaristan, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey İrlanda

3. Grup: İsrail, Avusturya, İrlanda Cumhuriyeti, Kosova

4. Grup: Polonya, Bosna Hersek, Romanya, İsveç

C Ligi

1. Grup: Arnavutluk, Finlandiya, Belarus, San Marino

2. Grup: Karadağ, Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya/Cebelitarık

3. Grup: Kazakistan, Slovakya, Faroe Adaları, Moldova

4. Grup: İzlanda, Bulgaristan, Estonya, Lüksemburg/Malta

D Ligi

1. Grup: Cebelitarık/Letonya, Malta/Lüksemburg, Andorra

2. Grup: Litvanya, Azerbaycan, Lihtenştayn

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri, Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1. maçlar: 24-26 Eylül

2. maçlar: 27-29 Eylül

3. maçlar: 30 Eylül-3 Ekim

4. maçlar: 4-6 Ekim

5. maçlar: 12-14 Kasım

6. maçlar: 15-17 Kasım

Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027

Finaller (A Ligi): 9-13 Haziran 2027

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
