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A Milli Takım'ın rakibi Fransa'nın aday kadrosunda N'Golo Kante yer almadı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek. Fransa'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane'ın ilk kadrosunda Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante yer almadı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi ilk maçındaki rakibi Fransa'nın aday kadrosu belli oldu.

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak ilk kadrosunu UEFA Uluslar A Ligi maçları öncesinde açıkladı.

Fenerbahçe forması giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante kadroda yer almadı.

A Milli Takım, Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa'yı konuk edecek.

Fransa'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Mike Maignan, Robin Risser, Guillaume Restes

Defans: Dayot Upamecano, Jules Kounde, Ibrahima Konate, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix ve Adrien Truffert

Orta saha: Adrien Rabiot, Manu Kone, Warren Zaire-Emery, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki ve Lucas da Cunha

Forvet: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Bradley Barcola ve Esteban Lepaul

Kaynak: AA
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