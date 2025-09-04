A Milli Takım'ın gollerinde damga vuran görüntüler

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk oldu. Boris Paiçadze Arena'da oynanan maçı milli takımımız 3-2'lik skorla kazandı.

TARTIŞMA İDDİALARINA CEVAP VERDİLER

A Milli Takım'da Fenerbahçe'ye transferi sonrası araları bozulduğu iddia edilen Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün gollerden sonra gösterdikleri sevinçle tartışmalara nokta koydu. Milli oyuncularımız, atılan 3 golde de büyük bir sevinç yaşadı ve birbirlerine destek oldu. Üç oyuncunun da gollerden sonra birbirine sık sık sarıldığı görüldü. Gürcistan karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2'inci golün pasında asisti yapan isim Yunus Akgün oldu.

İşte maçtan o kareler;