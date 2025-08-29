A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için aday kadrosunu belirledi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın yönetiminde toplanacak olan oyuncuların ilk çalışması 1 Eylül'de yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, milli takıma davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Ay-yıldızlı takımın maç programı şöyle:

4 Eylül Perşembe:

19.00 Gürcistan-Türkiye (Boris Paichadze Ulusal)

7 Eylül Pazar:

21.45 Türkiye-İspanya (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
