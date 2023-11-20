A Milli Takım, Galler'i yenerek tarihe geçmek istiyor

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında yarın deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçı kazanarak tarihe geçmek istediklerini söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Cenk Özkacar ile katıldı.

Galler maçına iyi hazırlandıklarını belirten Montella, "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rakibimiz kendi evinde çok güçlü oynayan bir rakip, buna hazırlıklı geldik. Lider olarak tamamlamak istiyoruz. Tarihimize baktığınızda da grup aşamasını hiç lider tamamlayamadık, bunu ilk defa başarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Galli bir gazetecinin, "Sizce Hırvatistan'ın Ermenistan ile berabere kalma şansı var mı?" sorusuna, "Futbolda hiçbir şey kesin değildir. Belki puan kaybedeceklerdir ama bizim kendi maçımıza odaklanmamız gerek. Kendi işimizi yapmaya ve kendi sonucumuzu almaya geldik. Biz de kendi evimizde Ermenistan ile berabere kaldık." yanıtını verdi.

Vincenzo Montella, yarınki maçta daha az forma şansı bulan oyunculara görev verip vermeyeceği yönündeki bir soruyu, "Kadroya 29 futbolcu çağırdık, bazıları sakatlıktan ve bazıları farklı durumlardan geri gitti. Buraya çağrılan futbolcuların hepsi ilk 11'de oynayabilecek durumda. Rakibe göre, taktiğe göre herkes oynayabilecek durumda. Yarın da farklı bir strateji olabilir." şeklinde yanıtladı.

Montella, yabancı bir basın mensubunun, "Neden Türkiye'de çalışmayı seçtiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İki sene burada çalıştım, o yüzden baktığınızda buradaki futbolcuları tanımaya başladım. Onların duruşu, sahada gösterdikleri performansı değerlendirme şansım oldu. Bu milli takıma inandığım için geldim, bu kadar genç takım olmasına rağmen büyük işler yapabileceklerini biliyorum ve buna inandığım için milli takım hocası olmak istedim."

"Kenan Yıldız gerçekten büyük potansiyele sahip bir futbolcu"

İtalyan teknik adam, Kenan Yıldız'ın performansı hakkında ise "Kenan Yıldız gerçekten büyük potansiyele sahip bir futbolcu. Şu andan itibaren farklı bir kariyere alışması ve başarıyı yönetmesi gerekiyor. Herkesin beklentisi de yüksek olacak. İlk çağırdığım günden bu yana beni heyecanlandıran ve mutlu eden bir futbolcu. Bu performansı bizim için de sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, "Galler'in kazanması gerekiyor. Biz daha sakin bir oyun mu tercih edeceğiz?" sorusuna, "Maçların sürelerinin artık 100 dakikayı bulduğunu unutmamak gerek. Hırvatistan maçını da seyrettim, çekingen duran bir Galler vardı. O strateji ile maçı kazandılar. Hesap yapacağınız süreler son 5 dakikadır, maçtan önce farklı stratejilere çalışmanız gerek. Hazırlıklı olmanız ve maçı kazanmanız gerekiyor. Yarın istediğimiz de maçı kazanmak." yanıtını verdi.

"Sacha Boey ve Gedson Fernandes'i devşirme olarak milli takıma kazandırmak gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu Montella, "Sacha Boey hakkındaki haberleri duymuştum ama Fernandes'i ilk defa sizden duyuyorum. Yanılmıyorsam Türk statüsüne geçmesi için 5 sene oynaması gerekiyor. Kalbi Türkiye ile atan futbolcuyu kucaklayarak karşılayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye için atıyor." şeklinde yanıtladı.

İtalyan teknik adam, "Artık EURO 2024 kura çekimini ve torbaları hesaplamaya başladık. Üçüncü torbada daha iyi takımlar olduğu görülüyor. Hiç bu maçı kaybedip 3. torbada yer almak daha iyi olurdu diye bir düşünceniz oldu mu?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Kontrol edemediğim şeylerde hesap yapmayı seven bir insan değilim, kontrol edemediğim şeylerde enerjimi harcamam. Kontrol edemediğim bir tek gerçek var, kazanmak istiyoruz. Kazanmak ve tarihe geçmek istiyoruz."

Cenk Özkacar: "EURO 2024'e grubun lideri olarak gitmek istiyoruz"

Milli futbolcu Cenk Özkacar, yarın Galler karşısında kazanarak EURO 2024'e grup lideri olarak katılmayı hedeflediklerini söyledi.

Çok önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen Cenk, "Grubun son maçı, o yüzden önem taşıyor. Buraya lider geldik, lider ayrılmak istiyoruz. Bir puan yeterli olmasına rağmen kesinlikle bunu düşünmüyoruz. Kazanmak için geldik. Kazanıp EURO 2024'e grubun lideri olarak gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Cenk, son maçlarda sol bekte görev alması hakkında gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Çok uzak olduğum bir pozisyon değil, futbola başladığım günden bu yana müsabaka fark etmeksizin bana her zaman görev verilen pozisyonda en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Bu nedenle takımımda da ara sıra sol bekte görev yapıyorum, burada da. Mevkimi yadırgadığım herhangi bir durum yok. Takıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Keyif aldığım bir mevki diyebilirim."