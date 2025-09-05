Haberler

A Milli Takım'dan Dünya Kupası'na Özel Sosyal Medya Tasarımları
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kullandığı sosyal medya tasarımlarında UNESCO Tarih Mirası Listesi'ndeki önemli turistik merkezleri paylaşıyor. Gürcistan maçında Efes Antik Kenti, İspanya maçı öncesinde ise Göreme Milli Parkı ve Kapadokya görselleri kullanıldı.

A Milli Futbol Takımı için 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne yönelik paylaşılan sosyal medya tasarımlarında UNESCO Tarih Mirası Listesi'ne giren önemli turistik merkezler kullanılıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında karşılaştığı Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki ikinci karşılaşmasında ise 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te İspanya'yı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda ağırlayacak.

Bu önemli mücadeleler öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milliler için paylaşılan sosyal medya tasarımlarında da UNESCO Tarih Mirası Listesi'ne giren önemli turistik merkezlere yer veriliyor. Gürcistan maçı öncesinde Efes Antik Kenti paylaşılırken, İspanya müsabakası için ise Göreme Milli Parkı ve Kapadokya görselleri kullanılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
