A Milli Takım'a kötü haber! Yıldız futbolcu, rövanş maçında forma giyemeyecek
A Milli Takımızın UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında Macaristan karşısında 41. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü, 23 Mart Pazar günü oynanacka rövanş karşılaşması için cezalı duruma düştü.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında Macaristan'ı konuk etti. Ay-yıldızlılara Orkun Kökçü'den ilk yarının sonlarında kötü haber geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ, RÖVANŞTA YOK
Maçın 9. dakikasında attığı klas golle millileri 1-0 öne geçiren golü kaydeden Orkun, karşılaşmanın 41. dakikasında Zsolt Nagy'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.
Kaynak: Haberler.com / Spor