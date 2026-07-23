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Voleybolda Türkiye-Kanada maçının ardından

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Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finale yükseldi. Başantrenör Daniele Santarelli, takımının iyi mücadele ettiğini ve daha fazlasını istediklerini söyledi.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, yarı finale yükselmek için iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve daha fazlasını istediklerini söyledi.

Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Santarelli, yarı finale çıkmanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Oyunculara bir şeyler söyledim, soyunma odasında onlarla konuşurken bir söz verdim. Bu yarı finali çok istiyordum çünkü son iki yazda yaşadıklarımız, kaybetme şeklimiz ve yazın en önemli turnuvasına hazırlanma sürecimiz zordu. Bu yaz ise 'Artık daha fazlasını istiyorum.' dedim. Oyunculardan daha fazlasını bekliyordum. Tutumlarının çok iyi olduğunu gördüm; gülümsüyorlar, sıkı çalışıyorlar ve pozitifler." diye konuştu.

İlk seti kaybetmelerine rağmen maçtan kopmadıklarını anlatan Santarelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odak noktamız maçtaydı, konsantrasyonumuzu ve enerjimizi kaybetmedik. Bence iyi voleybolumuzu sahaya yansıttık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Taktiksel anlamda yaptığımız çalışmalardan dolayı gurur duyuyorum. Taktiksel açıdan gerçekten çok iyi bir iş çıkardık. Bundan dolayı çok mutluyum. Her seferinde farklı şeyler öğrenmemiz gerekiyor çünkü Çin ve ABD gibi rakipler farklı, çok güçlüler. Onlara saygı duymalıyız. Herkese karşı zorlu maçlar olacak. Burada olduğumuz için mutlu olabiliriz ama madem buradayız, elbette daha fazlasını istiyoruz."

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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