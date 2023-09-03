A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası final maçı Kalamış Atatürk Parkı'nda canlı yayınlandı

- Kalamış Atatürk Parkı'nda dev ekranda milli maç coşkusu

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçı, Kalamış Atatürk Parkı'nın farklı noktalarına kurulan üç dev ekranda canlı yayınlandı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası Yarı Final maçında İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün saat 21.00'de şampiyonluk için Sırbistan ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları'nın bu sene oynadığı bütün maçların canlı yayınlandığı Kalamış Atatürk Parkı'nda, büyük final maçı gösterimlerine de ev sahipliği yaptı. Binlerce kişinin aynı anda izlediği voleybol karşılaşması büyük heyecan yaşattı. Milli maç heyecanını yaşamak için bir araya gelerek birlik ve beraberliklerini pekiştiren vatandaşlar, bu tür etkinlikler, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

A Milli Kadın Voleybol takımının final maçını Kalamış Atatürk Parkı'ndan takip eden Yusuf Eren Şentürk, "Bugün Kalamış'ta topladık. Başkanıma çok teşekkür ediyorum, böyle anları bize bu dev ekranda yaşattığı için. Voleybol takımımızla çok gurur duyuyoruz. Bugün 3-0 setle Sırbistan'dan kupayla döneceğiz" dedi.

Maçı yine dev ekranda takip eden vatandaşlardan Sefa Aydın, "Öncelikle gurur duyuyorum. Böyle sev ekranda izletildiği için de teşekkür ediyorum. Milli takımımızın arkasındayız ve inşallah o kupayı alacağız" diye konuştu.