A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonluğunu Ordu'da Kutladı

Ordu'da Avrupa şampiyonluğu coşkusu

Mustafa KIRLAKORDU, (DHA) ? CEV 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğu Ordu'da coşkuyla kutladı.

Ordu'da Türk voleybolunun tarihi gecelerinden biri yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştığı maçı, açık havada seyretmek isteyenler için Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'na dev ekran kurdu. Parkta toplanan çok sayıda kişi, Filenin Sultanları'nın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki final heyecanına ortak oldu. Heyecanın dorukta olduğu mücadeleyi ay-yıldızlı ekibin 3-2 kazanmasının ardından alanda büyük coşku yaşandı. Türkiye sloganları atan taraftarlar, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.

'ÇOK GÜZEL BİR DÖNÜŞ YAPTIK'

Karşılaşmayı takip eden taraftarlardan Meral Günay, şampiyonluk nedeni ile çok mutlu olduklarını belirterek, 'Çok heyecanlıydık. Çok güzel bir dönüş yaptık. Türkiye'yi ve Filenin Sultanları'nı kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden devam ediyoruz. Onun kadınlarıyız. Bu yoldan şaşmayacağız' dedi.

Bir diğer ay-yıldızlı taraftar Canan Günay ise, dev ekranda karşılaşmayı takip ettikleri için memnun olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yelda Ekinerdim de, 'Şu anda çok mutluyum. Vargas'ın, yeni antrenörümüzün takıma katkısı çok büyük ve bize yeni bir final yaşattılar. Yeni bir şampiyonluk yaşattılar' ifadelerinde bulundu. (DHA)