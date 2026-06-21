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A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin ikinci haftasında 4'te 4 yaptı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci etabında Ankara'da oynadığı 4 maçı da kazanarak VNL tarihinde ev sahibi olduğu bir haftayı yenilgisiz geçen ilk takım oldu. Melissa Vargas'ın 107 sayılık katkısıyla Türkiye, dünya sıralamasında 3. sıraya yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci etabında oynadığı 4 maçı da kazandı.

Başkent Ankara'da düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaştı.

İlk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında Fransa'yı aynı skorla yendi. Milliler, üçüncü maçında Almanya karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

İkinci haftanın son karşılaşmasında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4'te 4 yaparak tamamlayan Türkiye, böylece VNL tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı bir haftayı yenilgisiz geçti.

Organizasyonda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı takım, topladığı 15 puanla ikinci hafta sonunda 6. sırada yer aldı.

Vargas'tan 107 sayılık katkı

Pasör çaprazı Melissa Vargas, Ankara etabında ürettiği 107 sayıyla milli takımın başarısında önemli rol oynadı.

Vargas, Belçika karşısında 17, Fransa karşısında 22, Almanya karşısında 32 ve Çin karşısında 36 sayı kaydetti.

Dünyada üçüncülüğe yükseldi

Ankara'da aldığı galibiyetlerle FIVB dünya sıralamasında ABD'yi geride bırakan Türkiye, 362,35 puanla 3. sıraya yükseldi.

Dünya sıralamasında İtalya 466,32 puanla zirvede yer alırken, Brezilya ise 427,21 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Üçüncü hafta Japonya ve Çin'de

VNL'nin üçüncü ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de düzenlenecek.

Milliler, üçüncü etapta Japonya'nın Osaka kentinde Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin üçüncü haftadaki maç programı TSİ şöyle:

8 Temmuz:

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz:

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz:

09.30 Tayland-Türkiye

Puan tablosu

VNL'de ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

SıraTakımGMP
1ABD

7120
2Brezilya

7120
3İtalya

6218
4Polonya

6217
5Japonya

6216
6Türkiye

6215
7Kanada

5315
8Çin

5314
9Hollanda

4412
10Çekya

4411
11Almanya

3511
12Belçika

358
13Sırbistan

2610
14Tayland

269
15Ukrayna

266
16Bulgaristan

265
17Dominik Cumhuriyeti

175
18Fransa

174

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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