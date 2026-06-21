A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin ikinci haftasında 4'te 4 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci etabında oynadığı 4 maçı da kazandı.

Başkent Ankara'da düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaştı.

İlk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında Fransa'yı aynı skorla yendi. Milliler, üçüncü maçında Almanya karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

İkinci haftanın son karşılaşmasında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4'te 4 yaparak tamamlayan Türkiye, böylece VNL tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı bir haftayı yenilgisiz geçti.

Organizasyonda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı takım, topladığı 15 puanla ikinci hafta sonunda 6. sırada yer aldı.

Vargas'tan 107 sayılık katkı

Pasör çaprazı Melissa Vargas, Ankara etabında ürettiği 107 sayıyla milli takımın başarısında önemli rol oynadı.

Vargas, Belçika karşısında 17, Fransa karşısında 22, Almanya karşısında 32 ve Çin karşısında 36 sayı kaydetti.

Dünyada üçüncülüğe yükseldi

Ankara'da aldığı galibiyetlerle FIVB dünya sıralamasında ABD'yi geride bırakan Türkiye, 362,35 puanla 3. sıraya yükseldi.

Dünya sıralamasında İtalya 466,32 puanla zirvede yer alırken, Brezilya ise 427,21 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Üçüncü hafta Japonya ve Çin'de

VNL'nin üçüncü ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de düzenlenecek.

Milliler, üçüncü etapta Japonya'nın Osaka kentinde Polonya, ABD, Japonya ve Tayland ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin üçüncü haftadaki maç programı TSİ şöyle:

8 Temmuz:

06.00 Türkiye-Polonya

10 Temmuz:

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz:

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz:

09.30 Tayland-Türkiye

Puan tablosu

VNL'de ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: