Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası

Güncelleme:
A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı iki klasman maçını kazanarak başarı elde etti. Funchal'da Almanya'yı penaltılarla yenen takım, Slovakya'yı da mağlup etti. Milli takım, yarın İsviçre ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı iki klasman maçından da galibiyetle ayrıldı.

Milli takım, Portekiz'in Madeira Adası'ndaki Funchal kentinde gerçekleştirilen şampiyonada klasman mücadelelerine çıktı.

G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Almanya'ya normal süresi 12-12 sonuçlanan karşılaşmada penaltılarla 15-14 üstünlük sağladı.

Milliler, ikinci mücadelesinde ise Slovakya'yı 13-9 yendi.

A Milli Takım, 13-14'üncülük klasman maçında yarın İsviçre ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
