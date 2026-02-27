2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, teknik direktör Necla Güngör Kıragası, milli oyuncular Selda Akgöz, Göknur Güleryüz, Kezban Tağ ve Ece Türkoğlu katıldı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 Mart'ta Malta ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kıragası, "Bu bizim için çok önemli bir başlangıç olacak. Ne kadar iyi başlarsak grupta öyle de devam edeceğiz. Grubumuzda Malta, Kuzey İrlanda ve İsviçre var. Rakiplerimize baktığımız zaman fiziksel olarak bizden yüksek, deneyimli rakiplerle karşılaşacağız. Ama artık üçüncü sezonumuz ve bu rakiplerle nasıl oynaması gerektiğini de bilen bir takımız. Bu sene artık tüm tecrübelerimizi sahaya yansıtacağımız, sonuçları alacağımız bir periyoda girdiğimizi düşünüyoruz. Tüm İstanbul halkını Pendik Stadı'na bekliyoruz. Bizleri yalnız bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Malta ile özel bir bağının olduğunu belirten Kıragası, "Çünkü A Milli Takım'a geldiğimde ilk hazırlık maçını Malta ile oynadım. O zaman 2-1 yenmiştik. Kendi açımdan da baktığım zaman çok deneyim kazandığım, 54-55 maçlık bir periyotla, şimdi tam oturmuş olan bir kadroyla Malta karşısına çıkacağız. Bu bizim için çok kıymetli. Malta'nın teknik direktörü de benim UEFA ve FIFA'dan çok samimi olduğum bir İtalyan arkadaşım. Malta son dört senedir Manuela Tesse ile devam ediyor. Kemik kadroları var ve oyuncuların çoğu İtalya'da oynuyor. Inter'de, Roma'da oynayan, İngiltere'de top koşturan oyuncuları var. Avrupa ülkelerinde birbirlerine komşu olan ülkelerin iletişiminden dolayı ülkeler oyuncularını iyi liglere ihraç edebiliyorlar. İtalya Ligi'nde oynayan, İngiltere Ligi'nde oynayan oyuncularla karşılaşacağız. Ona göre önlemimizi alıyoruz." diye konuştu.

Kuzey İrlanda'ya gidiş yolculuklarının çok uzun süreceğini dile getiren 44 yaşındaki teknik direktör, "Toplam 8,5 saat bir yolculuğumuz olacak. İngiltere'ye, İngiltere'den de aktarmalı olarak Kuzey İrlanda'ya varmış olacağız. Maç oynadıktan sonra bu yorucu yolculuk bizi biraz etkileyecek ama bu yorucu yolculuklara çok alışkın bir takımız. Nasıl dinleneceğimizi çok iyi biliyoruz. Onların İngiltere'yle bağı olduğu için İngiltere Ligi'nde oynayan çok fazla oyuncuları var. Kemik kadrolarında da dört oyuncu aynı takımda oynuyor. Birbirlerine çok alışkınlar ama onlar da bir teknik direktör değişikliğine gitti. Gelen teknik direktörü de geçici teknik direktör olarak açıkladılar. Doğal olarak kadronun fazla bozulmayacağını düşünüyoruz. Yeni gelen teknik direktörün nasıl bir oyun tarzının olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı da ona göre hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'nin de yakın zamanda teknik direktör değişikliğine gittiğini aktaran Kıragası, şunları kaydetti:

"İsviçre'ye gelecek olursak kimle oynayacaksam hoca değiştiriyor. Yine bir hoca değişikliği oldu. Bu sefer de İspanyol ve çok da deneyimli bir hoca geldi. İsviçre takımında da genç jenerasyonu işin içine kattı. Kemik kadroda da biraz değişiklik yapılan bir süreci yaşıyorlar. Onlar da yeni oyun sistemleriyle aslında yeni star yapmaya çalıştıkları oyuncularla sahaya çıkacaklar. Grubumuz baktığımız zaman çok zor. Ne olursa olsun artık kadın futbolu özellikle Avrupa'da çok ciddi bir gelişim kaydediyor. Çok ciddi bir yatırım var. Ligin kalitesine baktığınız zaman bizim ligimizin kalitesiyle çok da denk değil. Biz daha çok gelişmeye çalışan, ligi oturtmaya çalışan bir pozisyondayız. Onlar ise çok profesyonel bir ligde devam ettikleri bir süreç yaşıyor. Bizim en büyük şansımız uzun yıllardır bir arada oynadığımız, artık bir oyun kurgusuna sahip olan savunmada ve hücumda ne yapmasını bilen bir takımımız var."

"Ne istediğimizi bilen bir takımız"

"Eleme maçları bizim için çok kıymetli" diyen Kıragası, konuşmasına şu sözlerle devam etti:"

"Eleme maçları bizim için çok kıymetli. Çok heyecanlıyız. Yapabileceğimize inandığımız bir turnuva olacağını düşünüyoruz. Daha önceden çekincelerimiz olan özellikle ilk C Ligi'nde başladığımızda kesinlikle B Ligi takımıyız deyip başladığımız ve çok inandığımız, kenetlendiğimiz bir ortam yaşamıştık. Sonrasında bir play-off oynadık, canımız çok yandı. 'Play-off'tan da devam edebilirdik' dediğimiz bir süreç oldu. Artık olgunlaştık. Ne istediğimizi ve Dünya Kupası'na gidiş yolunun ne olabileceğini bilen bir takımız. Çok heyecanlıyız. 2027 FIFA Dünya Kupası, tamamen futbol ülkesi olan Brezilya'da kadın futbolu için de muhteşem bir yatırım olan bir ortam."

Takımdaki eksiklerle ilgili bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, "Sakat oyuncularımız var. Sakatlıktan yeni dönmüş oyuncularımız var. İlayda Civelek, Melike Pekel ve Meryem Cennet Çal ile ilgili bilgi verebilirim. Melike'yi hala deniyoruz. Onun tedavisi burada devam ediyor. Ne kadar süre alabilecek, alabilecek mi, son güne kadar bekleyeceğiz. İlayda ise gayet iyi. Şu anda antrenmanlara da dahil olmaya başladı. Bugün biraz daha onu zorlayacağımız ve daha net karar vereceğimiz bir aşamaya geldik. Meryem Cennet Çal'ı maalesef hiçbir şekilde alamadık. Çünkü sakatlık süreci çok uzun sürdü. Uzun sürdükten sonra da futbola dönüş antrenmanlarına daha yeni başladı. O yüzden onu da hiç riske etmedik. Hem kulübü açısından hem de kendisi açısından böyle bir değerlendirmede bulunduk." şeklinde konuştu.

Milliler, hazırlıklarına devam etti

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mart ayında Malta ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak milliler, maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 1 nolu sahada basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde topla çalışmayla süren idman, taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.