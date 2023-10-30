A Milli Kadın Futbol Takımı Lüksemburg ile karşılaşacak

Necla Güngör Kıragası: Yarın B ligine yükselişimizin müjdesini vermek istiyoruz

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) - A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Yarın bütün halkımızı, bütün taraftar gruplarımızı bu harika stadyuma bekliyoruz. Siz olmadan bir kişi eksiğiz. Oyuncularımız da en güzel mücadeleyi taraftarlarımız için verecek. Maça gelecek olursak şimdiye kadar 3 maç oynadık ve hepsinden galip ayrılmayı bildik. Yarın da artık lider olup B ligine çıkışımızın müjdesini vermek istiyoruz" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2'nci Grup'taki 4'üncü maçında yarın Çorum'da Lüksemburg ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Çorum Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile birlikte futbolcular Yağmur Uraz ve Birgül Sadıkoğlu katıldı. Cumhuriyetin 100'üncü yılıni kutlayarak sözlerine başlayan Kıragası, 'Öncelikle Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlu olsun. Nice 100 yıllar görsün bu ülke. Bütün dostlarıyla, sevenleriyle, sporcularıyla, yetiştirdiği bilim insanları ve irfanlarıyla en gelişmiş ülkeler arasında yer alsın. En büyük dileğimiz bu. Çorum'un bizim için önemli bir yeri var. Bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış. ve herkes tarafından dünyanın merkezi olarak adledilen bir şehirde olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Yarın bütün halkımızı, bütün taraftar gruplarımızı bu harika stadyuma bekliyoruz. Siz olmadan bir kişi eksiğiz. Oyuncularımız da en güzel mücadeleyi taraftarlarımız için verecek. Maça gelecek olursak şimdiye kadar 3 maç oynadık ve hepsinden galip ayrılmayı bildik. Yarın da artık lider olup B ligine çıkışımızın müjdesini vermek istiyoruz. Çünkü matematiksel anlamda yarınki maçı kazandığımız andan itibaren artık B ligine çıkmış olacağız. Bu müjdeyi bütün halkımızla paylaşmış olacağız" diye konuştu.

Milli futbolcu Yağmur Uraz, "Bu özel günde milli forma altında Lüksemburg'tan galibiyetle ayrıldık, şimdi o skoru unutup yarın kendi evimizde iyi bir skorla gurubumuzdaki birinciliği netleştirmek istiyoruz" dedi.

Birgül Sadıkoğlu ise yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlu olsun. Biz Cumhuriyetin aydınlık yüzü kadınlar olarak yarın tüm coşkumuz, azmimiz ve hırsımızla sahada olacağız. Tüm Çorumluları yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg maçı öncesi Çorum Stadı'nda son idmanını yaptı.(DHA)