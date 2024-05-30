A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan ile kritik maça çıkacak

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Kuralar çekildiğinde kendimize bir yol haritası belirlemiştik. Şimdi bu yol haritasında Azerbaycan ile oynayacağımız bu iki karşılaşma çok kritik bir önem taşıyor. İsviçre mağlubiyeti ile başlasak da Macaristan'ı yenmek ve ardından oynayacağımız bu iki Azerbaycan mücadelesi; hayallerimiz doğrultusunda çok büyük önem arz ediyor" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'ta yarın Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda Azerbaycan ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve milli futbolcu Busem Şeker açıklamalarda bulundu.

20 Mayıs'tan beri Erzincan'da kampta olduklarını ifade eden Kıragası, "Erzincan yüksek rakımlı bir yer. Bu sebeple oyuncularımızı hazır tutmak için buraya erkenden geldik. Oyuncularımız rakıma ve havaya ancak 4. gün sonunda alışabildi. Şimdi istediğimiz seviyeye ulaştık. Erzincan'da kaldığımız süre boyunca Sayın Valimiz olsun, Sayın Gençlik Spor İl Müdürümüz olsun, Belediye Başkanımız, polisimiz, stat ve otel çalışanlarımız olsun bizlere son derece yakından bir ilgi ve alaka gösterdiler. Bir dediğimizi iki etmediler sağ olsunlar. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyoruz. Değer verildiğini görmek hepimizin yüzünde tebessüme neden oluyor" ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN İLE OYNAYACAĞIMIZ BU İKİ KARŞILAŞMA ÇOK KRİTİK BİR ÖNEM TAŞIYOR"

Hazırlıkların çok yoğun bir şekilde geçtiğini söyleyen Kıragası, "Ligimizin 5 Mayıs'ta sona ermesinin ardından oyuncularımızı istediğimiz seviyeye ulaştırabilmek için yoğun bir program uyguladık. Oyuncularımıza kendi takım teknik direktörleriyle de konuşarak özel antrenman programları vermiştik. Erzincan'da geçen bu süre zarfında yaptığımız çalışmaların ardından tempoları güzel bir seviyeye geldi. Bugün son antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz. Artık yarın maç saatini bekleyeceğiz. Kuralar çekildiğinde kendimize bir yol haritası belirlemiştik. Şimdi bu yol haritasında Azerbaycan ile oynayacağımız bu iki karşılaşma çok kritik bir önem taşıyor. İsviçre mağlubiyeti ile başlasak da Macaristan'ı yenmek ve ardından oynayacağımız bu iki Azerbaycan mücadelesi; hayallerimiz doğrultusunda çok büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

"ERZİNCAN TARİHİNDEKİ İLK MİLLİ MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Play-Off oynamak istediklerinin altını çizen Kıragası, "Bu hedef doğrultusunda da yarın bu güzel stadyumda, Erzincan halkıyla güç birliği yaparak mücadelemizle maçı kazanmak istiyoruz. Erzincan halkını yarın bu güzel stadyuma mutlaka bekliyoruz. Erzincan tarihindeki ilk resmi milli maçta bizleri yalnız bırakmasınlar. Alacağımız galibiyet sonrası hep birlikte güzel bir kutlama yapalım. Hepimiz heyecanla maç saatinin gelmesini bekliyoruz. Buradan alacağımız galibiyetin moraliyle Bakü'ye gitmek ve oradan da galip dönmek istiyoruz. Sonrasında zaten Play-Off hedefimizi garantilemiş oluyoruz. Bu hedefe ulaştıktan sonrasında zaten diğer hedeflerimize adım adım gideceğiz inşallah" dedi.

BUSEM ŞEKER: TAKIMIN MOTİVASYONU ÜST DÜZEYDE

Milli futbolcu Busem Şeker de Erzincan'da çok güzel bir kamp süreci geçirdiklerini ifade etti. Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun çok çekişmeli ve yoğun geçtiğini belirten Busem Şeker, "Şampiyonluk bile son haftada belli oldu. Çok tempolu ve hırs dolu bir sezon geçirdik. Bu da bireysel olarak bizlerin performansını yukarı taşıdı. Şimdi 20 Mayıs'tan beri Erzincan'dayız ve çok çalışıyoruz. Çok emek harcıyoruz. Kendimize güveniyoruz. Çok kaliteli bir takımız. Bireysel olarak her oyuncu gerçekten çok iyi. Mücadele gücümüz çok yüksek. Hocalarımızın verdiği taktiksel detayların üzerinde de çok çalışıyoruz. Teknik ekibimizle birlikte rakibi iyi analiz ettik. Azerbaycan karşısında Erzincan taraftarıyla bütünleşip güzel bir galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.