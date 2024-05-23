A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı Erzincan'da yenmek istiyor

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, 31 Mayıs Cuma günü Erzincan'da konuk edecekleri Azerbaycan'ı seyirci desteğiyle yenmek istediklerini belirtti.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta 31 Mayıs Cuma günü Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda Azerbaycan'ı konuk edecek. Grupta 3 puanla ikinci sırada yer alan kadın milliler, seyirci desteğiyle müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Milli sporcularla kente gelen teknik direktör Necla Güngör Kıragası, müsabakanın oynanacağı stadı gezip incelemede bulundu.

Necla Güngör Kıragası, İHA muhabirine, bir hedef doğrultusunda buluşmuş bir grup olduklarını söyledi.

Hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu aktaran Kıragası, "Erzincan'a iki tane çok önemli maç arifesinde hazırlık kampımızı da yapmaya geldik. Azerbaycan maçında alacağımız bir üç puan seyircimizin desteğiyle alacağımız bir üç puan ve akabinde Bakü'de oynayacağımız ikinci maçımızı da kazandığınız takdirde play off'a gitmeye hak kazanacağız ve garantileyeceğiz son iki maça bakmaksızın. O yüzden çok heyecanlıyız. Çalışmalarımıza dün itibariyle başladık, çok da sıcak karşılandık. Şimdi 10 gün boyunca burada kampımızı yapıp işte istediğimiz o üç puanı seyircimizin desteğiyle, Erzincan halkının desteğiyle alıp daha sonrasında da Bakü'ye gitmek gibi bir hedefimiz var. Genel anlamdaki hedefimize bakacak olursanız mikro hedeflerimizin arasında her maçımıza çıkıp kazanmak en büyük hedefimiz ama makro hedefimize baktığımız zaman erkek milli takımımızda olduğu gibi neden bir Avrupa Şampiyonası'nın kapısını çalmayalım? Neden Avrupa Şampiyonasına gitmeyelim diye bir hayalimiz var. Hayalimize adım adım çok emin adımlarla yaklaşmak istiyoruz." dedi. - ERZİNCAN