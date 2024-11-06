Üye Girişi
Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçına Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçına Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya ile oynayacağı 3. maç öncesi medya günü düzenledi. Takımın lider durumda olduğu ve önemli hedeflere sahip olduğu bildirildi.

Hidayet Türkoğlu: Her zaman takımımızın arkasındayız

Ekrem Memnun: İyi hazırlandık, oyuncular çok motive

Yasemin Horasan: Umuyorum ki yarın çok güzel bir ortam olacak ve galibiyetle ayrılacağız

Nilay Kartaltepe: Çok heyecanlıyız

Olcay Çakır Turgut: Hepinizin desteğini bekliyoruz

Gürsoy OLCA - Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, - A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 3'üncü maçında yarın Romanya ile oynayacağı maç öncesi medya günü düzenlendi.

F Grubu'ndaki ilk 2 karşılaşmada kendi evinde Slovakya'yı 75-40 ve deplasmanda da İzlanda'yı 72-65 yenmeyi başaran milli takım, grupta liderlik koltuğunda oturuyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 3'üncü maçına Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. Bu karşılaşma Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk milli maç olacak.

Ay-yıldızlı kadın basketbolcular ve teknik kadro, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 3'üncü maçı öncesi düzenlenen medya gününde Avrupa şampiyonası değerlendirmeleriyle birlikte gelecek hedeflerini anlattı.

HİDAYET TÜRKOĞLU: HER ZAMAN TAKIMIMIZIN ARKASINDAYIZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tekrar bir milli maç heyecanında kendilerini yalnız bırakmayan basın mensuplarına teşekkür etti. Türkoğlu şunları söyledi: "Milli takımlar bizim için hem erkekler, hem de kadınlar anlamında heyecanın en yüksek olduğu süreçler. Yarın Romanya'yla daha sonra da Slovakya'yla oynayacakları maçlarda tüm takıma başarılar diliyoruz. Yönetim olarak her zaman takımızın arkasında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Çok iyi başladıkları için buradan kutluyorum. İnşallah yarın kendi seyircimizin önünde ve deplasmandaki maç da da iyi bir basketbolla kadın basketbol takımını Avrupa Şampiyonası'na katılma hedeflerinin her geçen gün daha kuvvetli olduğunu göstermiş oluruz."

EKREM MEMNUN: İYİ HAZIRLANDIK, OYUNCULAR ÇOK MOTİVE

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun şu anda grupta 2 maçı da kazananmış ve lider durumda olduklarını hatırlatarak Romanya maçının 2025 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'na katılabilmek açısından çok önemli olduğunu söyledi. Memnun sözlerine şöyle devam etti, "Bu maça çok önem veriyoruz, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oyuncular çok motive. Bu pencere maçları genelde oyuncalar için çok kolay olmuyor çünkü 3 gün önce herkes kendi kulüplerinde lig maçı oynadı. Ne kadar birbirimiz bilsek de yeni bir takım olmamız gerekiyor. Bu gruptan 1'inci çıkıp Avrupa Şampiyonası'nda yerimizi almak istiyoruz. Kadın Milli Basketbol takımıyla ilgili çok büyük hedeflerimiz var. Son dönemde bir iki turnuva kaçırdığımız için değerimizin altında ilgi gördüğümüzü düşünüyorum. Hak ettiğimiz saygıyı, ilgiyi oynadığımız oyunla, ortaya koyduğumuz mücadele ile tekrar kazanmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı yarınki önemli maçta salona davet ediyorum."

YASEMİN HORASAN: UMUYORUM Kİ YARIN ÇOK GÜZEL BİR ORTAM OLACAK VE GALİBİYETLE AYRILACAĞIZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan ise millilerin en iyi performansını sahaya yansıtıp güzel bir sonuçla sahadan ayrılacaklarını umduğunu belirterek, "Yarın bütün halkımızın desteğini bekliyoruz. Umuyorum ki yarın çok güzel bir ortam olacak ve galibiyetle ayrılacağız" dedi.

NİLAY KARTALTEPE: ÇOK HEYECANLIYIZ

Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, yönetici olarak Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynamanın kendilerine nasip olduğunu söyleyerek, "Gerçekten oyuncu arkadaşlarım kadar ben de çok heyecanlıyım. Yarın akşam Romanya maçıyla tekrar bir araya geliyoruz. Çok heyecanlıyız. 2'de 2 ile devam ediyoruz yolumuza. Türkiye'de oynamanın ve güzel seyircinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

OLCAY ÇAKIR TURGUT: HEPİNİZİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır Turgut, yarın oynanacak maçın kendileri için çok önemli olduğunu ve takım olmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve televizyon başında hepinizin desteğini bekliyoruz. Bizi desteklemenizi çok isteriz" ifadelerinde bulundu.

AY-YILDIZLILAR HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 3'üncü maçında Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Romanya maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan millilerde Elif Bayram bireysel olarak antrenmanı tamamladı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 19.00'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde Romanya'yı konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim

İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi

 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası

'Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile görüştü' iddiası

 Esenyurt'ta CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler

Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho UEFA basın toplantısına neden katılmadı? Semih Kılıçsoy Malmö gol izle! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 6 Kasım 2024! Club Brugge Aston Villa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adalet Bakanlığı 1.000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı ne zaman, şartları ne? Shakhtar Donetsk Young Boys CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Young Boys maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Malmö maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Malmö geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Malmö maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Malmö golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Fenerbahçe AZ Alkmaar muhtemel 11'leri açıklandı mı? MAL hangi takım, MAL açılımı ne? Immobile neden yok, sakat mı, cezalı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.