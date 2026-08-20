Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Kupası'na Hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Ay-yıldızlılar için Turkcell Basketbol Gelişim Merkez bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde medya günü düzenlendi. A Milli Takım Başantrenörü Andrea Mazzon, takım kaptanı Olcay Turgut Çakır ve genel menajer Alper Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bazı oyuncularda fiziksel sorunlar olduğunu ancak çok büyük sorunlar olmadığını belirten A Milli Takım Başantrenörü Andrea Mazzon, "Herkesi eşit duruma getirmeye çalışıyoruz. Şu anda 1 ile 10 arasında bakacak olursak 7 düzeyindeyiz. Önümüzdeki oyunlar bizi Dünya Kupası'na hazırlayacak. Bazı kızlarımızda fiziksel sorunlar var ama çok büyük sorunlar yok. Çok şanslıyız. Çok güzel bir tesisimiz var. Bizi inanılmaz şekilde hayallerimizin ötesinde destekleyen federasyonumuz var. Bence takımdaki hiç kimse buradaki ortamla ilgili şikayette bulunamaz. Her şey mükemmel. Oyuncuların tek yapması gereken basket atmak" diye konuştu.

'ALMANYA'DA ÇOK FAZLA TÜRK YAŞIYOR, BİZİM DE ONLARA İHTİYACIMIZ VAR'

Almanya'da kendilerine çok fazla destek olacağını söyleyen Andrea Mazzon, "Her şeye olumlu bakarım. Çok şanslıyız. Almanya'da çok fazla Türk yaşıyor. Bizim de onlara ihtiyacımız var. Her yerde onlara ihtiyacımız var. Nasıl ki İtalya futbol takımı, Dünya Kupası kazandığı zaman orada daha fazla İtalyan vardı. Onun gibi bir şey olacak. Çok fazla desteğimiz olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

'SADECE İKİ ANTRENMAN YAPABİLİYOR'

Amerika'da forma giyen oyuncuların takımla çok az antrenmana çıkabildiğine dikkat çeken Mazzon, şöyle konuştu:

"Beren'i bir tek televizyonda görüyorum. ABD ile siyasi açıdan değil spor açısından da çok büyük problemimiz var; kadın ve erkek milli takımları olarak. Bütün genç oyuncuları, üniversitelerden, kolejlerden alıyorlar. Çok da çılgınca kural koymuşlar. Dünya şampiyonası başlamadan 5 gün önce gelebiliyorlar. Milli takıma çok faydası olmuyor. Mesela Fransa'nın 12 oyuncusu orada. Belçika'nın 3 oyuncusu var. Nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Sadece iki antrenman yapabiliyor."

'16 TAKIM ARASINDA OLMAK KOLAY DEĞİL'

Grupta iyi takımların olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep bizden ne isteniyor; dünyada en iyi 16 takımdan biri olmak. 16 takım arasında olmak kolay değil. Şu anda bir stratejimiz olamaz. Önce kendimiz hazır olmamız gerekiyor. Öncelikle diğerleri bize göre oynamalı. Herkesin bizim hakkımızda endişelenmesi gerekiyor. Grubumuzda Avrupa'nın en iyi takımı var. FIBA sıralamasına göre bakarsak Belçika, diğer Avrupa takımlarından iyi. Avustralya da olimpiyatlarda bronz madalya kazandı. Benim görüşüme göre neden olmasın."

OLCAY ÇAKIR TURGUT: HAYALLERİMİZ ÇOK BÜYÜK

Dünya Şampiyonası'nda hayallerinin çok büyük olduğunu ifade eden takım kaptanı Olcay Çakır Turgut, "Hazırlıklarımız güzel ilerliyor. Eksik oyuncumuz var. Hazırlık maçları yaptık. Adım adım hedeflediğimiz yola doğru ilerliyoruz. Dünya Şampiyonası için söyleyeceğim; hayallerimiz çok büyük. Asıl amacımız adım adım gitmek. Dünya Şampiyonası'na katılmak çok önemli. Şimdi sırada gruptan çıkmak var. İnşallah gruptan çıkarak ilk ayağı geçmiş olacağız" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPIP MÜCADELE EDECEĞİZ'

C Grubu'nda oynayacakları Belçika, Avustralya ve Porto Riko maçlarıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Olcay Turgut Çakır, "Kolay olduğunu düşünmüyorum. Belçika Milli Takımı'nda bireysel olarak hepsini tanıyoruz. Zor bir maç olacak. Sonrasında Avustralya ile oynuyoruz. Orada Dünya Şampiyonası gitmiş bir takım vardı. Yüzde 100'leri ile olduğunu düşünmüyorum, daha sert oynayacaklarını düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp mücadele edeceğiz. Porto Riko'yu çok tanımıyoruz. Gruptan çıkmak için en az 1 maç kazanmak zorundayız. En kazanılması gereken maçın Porto Riko olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların takıma uyum sağladığını belirten Olcay Çakır Turgut, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birbiriyle çok bütün olmuş bir takım var. Vakit geçirmekten büyük zevk alıyoruz. Bu da sahaya yansıyor. Genç arkadaşlarımız da saygılılar. Uyum sağlıyorlar. Bazıları ilk kez böyle bir turnuvada oynayacak. Tecrübesizliğimiz var."

A MİLLİ TAKIMLAR DİREKTÖRÜ YILMAZ: DÜNYA KUPASI'NDA EV SAHİBİ AVANTAJINI DA ELDE ETMEK İSTİYORUZ

Oyuncuların ilk günden itibaren ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına inandığını söyleyen A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, "Oyuncularımız da antrenörlerimiz de başkanımız da yöneticilerimiz de Dünya Kupası'na çok önem veriyorlar. 3 Ağustos'tan beri kamptayız. Kızlar hazır geldi. Çalıştıkları antrenör ve kulüplerine de teşekkür ediyoruz. Onlar da bu Dünya Kupası'nın öneminin farkındalar. Grubumuz kolay değil. 17 gündür kamptalar. Hiç şikayet etmediler. Maalesef Berfin, ayağındaki ayağındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ayşe Cora ve Gökşen takıma döndüler. Beren Burke takıma geç katılacak. Bu da bize problem oluşturuyor. Son 12'yi de hocamız kendi sistemine göre oluşturur ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederiz. Bu kızlar Avrupa Şampiyonası öncesi 6'da 6 yaparak, sonra mart ayında 2026 Dünya Kupası elemelerinde gruptan çıktı. Berlin'de oynayacağımız Dünya Kupası'nda ev sahibi avantajını da elde etmek istiyoruz. Taraftarlarımıza maç detaylarını en iyi şekilde iletmenizi istiyorum. Umuyorum ilk günden itibaren iyi turnuva geçer. Ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı